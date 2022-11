Ako slávili hollywoodske tváre Deň vďakyvzdania? Kardashianky šokovali výzdobou: To musíte vidieť!

Aj hollywoodske hviezdy milujú Deň vďakyvzdania! Tradičný novembrový sviatok však oslavujú rovnako tradične po svojom. Nemusíte si ani predstavovať tie stoly praskajúce pod náporom jedla či prehnane dokonalé servírovanie s motívmi jesene.

Slávne tváre sa totiž o svoju sviatočnú náladu rady podelia na sociálnych sieťach s fanúšikmi. Tí tento rok mali možnosť nahliadnuť do kuchýň hviezd, ako sú modelka Chrissy Teigen (36) či herečka Eva Longoria (47). Najväčší rozruch však jednoznačne spôsobil klan Kardashianovcov. Svetoznáma rodina na čele s Kim Kardashian (42) má totiž doma výzdobu, aká sa len tak nevidí. Na stene im totiž visia ich vlastné portréty, štylizované ako z čias dávno minulých.

Deň vďakyvzdania

Tradičný severoamerický sviatok, patriaci do obdobia dožiniek, pri ktorom ľudia vzdávajú vďaku Bohu za požehnanie úrody. Jeho história siaha do 17. storočia, keď skupina pútnikov ďakovala za prežitie prvého ťažkého roka v Novom svete. Od roku 1941 sa sviatok oslavuje vo štvrtý novembrový štvrtok. Tradične podávaným jedlom na stoloch je pečený moriak so zemiakmi a s tekvicovým koláčom.