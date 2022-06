Pamätáte si na Draca Malfoya? Herec si zaspomínal na natáčanie Pottera: Aha, ako dnes vyzerá!

Tom Felton (34) zaspomínal na natáčanie filmov o Harrym Potterovi, v ktorých hral čarodejníka Draca Malfoya. Herec si vraj filmovanie nesmierne užíval, aj preto, že ako zloduch Draco sa neustále smial a hneval. A to tak veľmi, že ho musela produkcia veľmi často napomínať a kárať, že kazí scény.

Tom zaspomínal na natáčanie v skleníku profesorky Sproutovej, ktorý bol zrekonštruovaný v rámci výstavy Výroba Harryho Pottera v štúdiách Warner Bros v Londýne. Prehliadky budú začiatkom júla prístupné verejnosti.

„Je to viac ako dvadsať rokov, čo som ako mladý Draco prvýkrát vošiel do tejto budovy, keď som mal dvanásť rokov. Vitajte v skleníku profesorky Sproutovej, som veľmi nadšený. Je to tu starostlivo zrekonštruované z doby, keď som tu bol pred dvadsiatimi rokmi. Spomínam si, že mi dosť nadávali za to, že som sa veľmi smial, my chlapci zo Slizolinu sme za to dosť dostali vyhubované, aby som bol fér,“ odhaľuje Tom na Instagrame.

Herec priznal, že jedna z jeho najobľúbenejších vecí na natáčaní s jeho kolegami zo Slizolinu bola skutočnosť, že mohli tak často blbnúť. „Je to ako vtedy, mohli sme robiť bordel a donekonečna porušovať pravidlá,“ pochvaľoval si v spomienkach nakrúcanie filmov o Potterovi.

Skleník profesorky Sproutovej je súčasťou novej atrakcie s názvom Mandrakes and Magical Creatures a návštevníci sa v nej dostanú do úlohy študenta z Rokfortu. Skleník bude otvorený verejnosti ako súčasť nového okruhu 1. júla, program Mandrakes and Magical Creatures potrvá od 12. septembra.