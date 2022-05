Ed Sheeran žiari šťastím: Manželka mu porodila druhé dieťatko! Spevák prezradil pohlavie

Spevák Ed Sheeran sa stal dvojnásobným oteckom.

Manželka Cherry Seabornová mu porodila druhého potomka. A opäť je to dievčatko. Cherry požiadala Eda, aby jej tehotenstvo držal v tajnosti. On o ňom teda do pôrodu s novinármi nehovoril. Z mladšej sestričky sa tak raduje aj dvojročná Lyra. „Chcem, aby ste všetci vedeli, že máme ďalšie krásne dievčatko. Obaja sme do nej takí zamilovaní a sme šťastím bez seba, že budeme štvorčlenná rodina,“ napísal 31-ročný Ed na Instagrame, kde oznámil šťastnú novinu.

Ed zatiaľ nezverejnil meno druhorodeného potomka. Prvému dievčatku dali trochu neobvyklé druhé meno - Lyra Antarctica. Na svet prišla v auguste 2020.