Veľké zmierenie? Princ Charles pozval Harryho k sebe

Princ Charles (73) pozval svojho syna Harryho (37) a jeho rodinu, aby bývali v jeho dome počas osláv platinového jubilea kráľovnej Alžbety (95). Bola by to pre neho prvá príležitosť vidieť svoju vnučku Lilibet, ktorá sa narodila vlani v júni.

Charlesova ponuka prišla v čase, keď Harry a Meghan stále riešia problémy so svojou bezpečnosťou. V prípade pobytu v Británii totiž nemajú nárok na policajnú ochranku, no ich súkromná má výrazne menšie právomoci ako v USA. Nie je jasné, či by ubytovanie u Charlesa zahŕňalo aj nejakú formu ochranky.Charles sa touto ponukou každopádne snaží o zmierenie so synom, ktorý sa aj s manželkou vzdal kráľovských povinností a odišiel žiť do USA.

Britská tlač však špekuluje aj o druhom motíve. Harry chystá knihu, v ktorej povie všetko, a Charles sa bojí, že bude príliš kritický ku Camille. Predsa len bol Harry príliš naviazaný na svoju mamu Dianu a Camillu v detstve vnímal negatívne. Charles sa teda bude snažiť porozprávať so synom aj na túto tému - zistiť, čo presne plánuje a prípadne sa pokúsiť tieto plány korigovať.