Princ Pavel Trávníček v problémoch: Z oplzlostí ho obviňuje už druhá žena!

Česká herecká legenda Pavel Trávníček (71) prežíva náročné obdobie. Princa z rozprávky Tri oriešky pre Popolušku po dvadsiatich rokoch obvinila zo sexuálneho zneužívania žena, ktorá nedokázala dlhšie mlčať.

Herec však všetko zo začiatku zapieral a v tvrdení o svojej nevine pokračuje dodnes. Po krátkom čase sa však ozvala ďalšia žena, ktorá princa z kultovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku obviňuje tiež. A že to veru rozprávka nebude, je už každému jasné.

Na princa z obľúbenej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku sa to valí z každej strany. Po rokoch vyplávali na povrch informácie o údajných sexuálnych zneužívaniach, ktorých sa mal herec dopustiť v priebehu niekoľkých rokov. Ako prvá sa ozvala pre český denník Extra.cz pani Vera (37), ktorá toto tajomstvo v sebe dusila niekoľko rokov. Herec ju mal zneužiť iba ako pätnásťročnú v Barrandovských štúdiách.

Herec sa vyjadril iba prostredníctvom svojho právnika, pričom svoju vinu popiera a uvádza, že obvinenia sú odporné klamstvá. Prvá kauza s hereckým princom ešte poriadne neutíchla a českému denníku sa ozvala druhá žena, ktorá Pavla Trávníčka zo sexuálneho obťažovania obviňuje tiež.

„Mala som dvadsať a prvýkrát v živote som bola v Prahe. Prihlásila som sa do speváckej šou DO-RE-MI. Vtedy ma pán Trávníček cez prestávku pozval na kávu do svojej šatne, kde ku káve však nedošlo. Pamätám si to ako dnes, ako ma viedol uličkou, zamkol dvere a chcel orálny sex. Dodnes neviem, prečo som neutiekla. Na útek som sa dala až potom,“ vyrozprávala svoj zážitok s rozprávkovým hercom. Herec sa však mieni brániť a ako to napokon dopadne, sa ukáže zrejme už čoskoro.