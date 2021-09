Kaskadér vo filme aj v živote: Najväčšie vzlety a pády Jeana-Paula Belmonda († 88)

Filmový svet prišiel nielen o herca, ale tiež o jeden zo svojich symbolov. Jean-Paul Belmondo († 88) nás navždy opustil v pondelok 6. septembra.

Bébel, ako znela prezývka legendárneho herca, sa stal tvárou novej vlny v kinematografii. A keď už hovoríme o tvári, tú jeho spočiatku vo filme pre veľmi drsné črty vôbec nechceli!

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

1948

Úspech boxera

Rodičia Jeana-Paula Belmonda z neho márne chceli vychovať intelektuála s dobrými školami. Mladého chlapca najskôr zaujal šport, a to okrem futbalu a cyklistiky ten najtvrdší. Od 1948 do roku 1950 ukončil tri boxerské zápasy knokautom súpera. V 16-ich rokoch sa nakazil tuberkulózou a jeho sen šampióna sa skončil. Odštartoval sa však jeho život sukničkára a hereckej legendy.

1952

Prvé manželstvo

Hoci sa v posteli Bébela vystriedali rôzne herečky aj supermodelky (ospravedlňoval to tým, že je predsa Francúz), jeho prvou osudovou ženou sa stala Elodie Constantin, s ktorou mal dve dcéry, Florence a Patriciu, a syna Paula. Ich manželstvo sa skončilo v roku 1968 a do náruče mu padla známa Bond girl Ursula Andress. Do chomúta sa nechal navliecť znovu až v roku 2002 s modelkou Natty Tardivel.

1957

Z filmu ho vystrihli

Po krátkej, ale zato úspešnej boxerskej kariére sa Belmondo prihlásil na Národnú akadémiu dramatických umení. Zbožňoval divadlo, no videl sa vo filme. To sa nedalo povedať o vtedajších režiséroch, ktorí preferovali klasicky pekného hlavného hrdinu. Po svojej hereckej premiére v študentskom filme dostal malú rolu v komédii Pešky, na koni a vozom. Všetky Belmondove scény z neho však napokon vystrihli!

1960

Zlom v kariére

Až režisér Jean-Luc Godard objavil v Belmondovi jeho neskrotný potenciál. V roku 1960 prišlo to, na čo čakal 10 rokov. Film Na konci s dychom odštartoval jeho hviezdnu kariéru a tiež francúzsku novú vlnu. Odvtedy sa stal nesmrteľným drsňákom, ktorý zabával celý svet.