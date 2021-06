Vražda Kuciaka († 27): Pomôže Kočnera a Zsuzsovú usvedčiť nový posudok?! Advokát hovorí o zásadných informáciách

Druhá šanca pre spravodlivosť?

Oslobodenie Mariana Kočnera (58) a Aleny Zsuzsovej (46) v prípade objednania si vraždy novinára Jána Kuciaka († 27) a jeho priateľky Martiny Kušnírovej († 27) bolo pre rodiny zabitého páru veľkým sklamaním. Možnosť preskúmať, či táto stopa nebola predsa len správna, dostane druhú šancu budúci utorok, keď by mal na pojednávaní Najvyššieho súdu zaznieť nový znalecký posudok. Čo presne hovoria znalci a ako môžu ich zistenia zatriasť celým procesom?

Prokuratúra predkladá ako nový dôkaz znalecký posudok Filozofickej fakulty Univerzity Komenského (UK), ktorý podrobil rozboru komunikáciu medzi Kočnerom a Zsuzsovou prostredníctvom aplikácie Threema. Novému Času to potvrdil Roman Kvasnica, zástupca Zlatice Kušnírovej, matky zavraždenej Martiny. Súd sa s ním má zatiaľ oboznámiť ako s listinným dôkazom, pričom samotný posudok vznikol v súvislosti s inou kauzou.

Odborníci z UK ho vypracovali k prípadu pripravovanej vraždy generálneho prokurátora Maroša Žilinku a špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica, pomôcť by však mohol aj v tejto kauze. „Hodnota tohto znaleckého posudku spočíva v tom, že znalecký ústav dal do časovej osi jednotlivé správy medzi obvinenými a systematicky ich zoradil a dal ich do určitých časových súvislostí,“ osvetľuje Kvasnica. Ústav podľa neho správy rozdelil do jednotlivých časových blokov, a to, ako nasledujú za sebou a ako korešpondujú s udalosťami, ktoré sa dokázateľne v príslušných dňoch či časoch stali, ponúka podľa neho nespochybniteľný obrázok o celej veci.

„Dospeli sme k záveru, že tieto osoby sa usilovali zástupným používaním výrazov generovať ich viacznačnosť, význam komunikácie zahmliť a zámerne šifrovať tak, aby zostal prvoplánovo nepochopený treťou stranou,“ napísal kolektív znalcov z Univerzity Komenského v Bratislave.