Deti skáču do záhadnej diery v Bratislave Kam miznú? Dočítate sa v článku

Včera sme vás informovali o záhadnom videu z Bratislavy od jedného z našich čitateľov, kde deti s radosťou miznú v tajomnej diere. O videu už vieme viac a exkluzívne vám prinášame odhalenie o čo ide.

Dnes už totiž na internet prenikla nová verzia videa, kde po miznutí detí v dierach nasleduje aj odhalenie, že „padajú“ do kina na premiéru nového, celovečerného 3D animovaného filmu z dielne slovenských tvorcov s názvom TVOJAZEM. Spomínané video teda slúži ako nápaditá pozvánka do kina a všetko čo ste videli, bol iba trik.

Hlavný hrdina filmu 10 – ročný Riki, podobne ako deti vo videu, zmizne v diere, ktorá ho dovedie až do TVOJAZEME – sveta fantázie a dobrodružstiev, ktorú bude musieť zachrániť.

Či sa mu to podarí, je iba na vás. Potrebuje totiž vašu pomoc.

Ako na to? Stačí prísť do kina na nový 3D animovaný film pre celú rodinu TVOJAZEM už od 26.05.2022.