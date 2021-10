Odvrátená strana sociálnych sietí

V uplynulých rokoch sa sociálne siete stali neoddeliteľnou súčasťou života detí a tínedžerov. Používanie rôznych online platforiem je pre túto „digitálnu generáciu“ úplne prirodzené, či už ide o kontakt s priateľmi, zdieľanie názorov a záľub alebo sledovanie života obľúbených celebrít.

Okrem toho majú však sociálne siete aj svoju negatívnu stránku. Na rôzne nástrahy, ktoré číhajú na deti na sociálnych sieťach sa pozrieme na nasledujúcich stránkach.

Odhalenie súkromia ľuďom s nekalými úmyslami

Rovnako ako každá aktivita na internete, aj zverejňovanie obsahu na sociálnych sieťach zanecháva v digitálnom priestore trvalú stopu. To si však deti nemusia vždy dobre uvedomovať, najmä ak sa so sociálnymi sieťami ešte iba začínajú zoznamovať. Plné nadšenia z novej skúsenosti môžu začať neuvážene zverejňovať najrôznejšie veci, pričom si ešte neuvedomujú, že by mohli jedného dňa oľutovať, čo do sveta internetu vypustili. Takéto nadmerné zdieľanie môže zahŕňať čokoľvek od osobných myšlienok cez chúlostivé fotografie až po súkromné informácie, ktoré by mohli byť v nesprávnych rukách zneužité.

Sexuálni predátori – nebezpečenstvo za dverami detskej izby

V minulosti predátori hľadali svoje obete v okolí škôl či ihrísk, dnes môžu kontaktovať maloleté osoby cez internet omnoho jednoduchšie. Štatistiky uvádzajú, že až v 82% percentách prípadov online sexuálnych trestných činov využili páchatelia sociálne siete na získanie podrobnejších informácií o svojich obetiach. Zistili tak napríklad, čo obeť má a čo nemá rada. Páchatelia, ktorí spravidla konajú prostredníctvom falošných profilov, tak vedia, čo povedať obeti, aby si získali jej priazeň. Ak dieťa napríklad tvrdí, že nemá priateľov, predátor sa snaží vyplniť toto prázdne miesto. Táto manipulatívna technika sa nazýva grooming.

Prostredníctvom manipulácie donútia následne predátori robiť deti veci, ktoré by za normálnych okolností neurobili. Maloletých môžu prehovárať na zaslanie nahých fotografií a vydierať ich, že ak sa fyzicky nestretnú, tak fotky rozpošlú kamarátom. Ak grooming vyústi do osobného stretnutia, môže dôjsť aj k fyzickému sexuálnemu zneužívaniu. Deti môžu po takýchto skúsenostiach zostať poznačené na celý život.

Nenávistné prejavy a kyberšikana

Sociálne siete takisto poskytujú úrodnú pôdu pre kybernetickú šikanu. Agresori tam totiž môžu svojej obeti ubližovať pred zrakom publika znevažujúcimi komentármi alebo príspevkami. Inokedy zas útočníci provokujú obete správami s urážlivým, nepravdivým, vulgárnym či inak neakceptovateľným obsahom. Ďalším spôsobom kyberšikanovania je krádež online identity. Agresor prelomí heslo, dostane sa do profilu na sociálnej sieti obete a zneužije ho napríklad na komunikáciu.

Pocit anonymity a nedostihnuteľnosti, ktorý internet používateľom prináša, búra zábrany a robí deti neraz oveľa odvážnejšími a drzejšími. Je to aj preto, že nevidia priamo pred sebou dôsledky svojich činov, nevidia do tváre obete. Cieľ je však taký istý ako pri šikane v offline prostredí – ponížiť druhého.

Podvody a hoaxy

Na sociálnych sieťach sa dobre darí podvodníkom, ktorí pri deťoch zneužívajú ich nedostatok skúseností. Aj keď deti vedia, ako rozpoznávať očividné podvodné správy, ktoré im sľubujú astronomické sumy peňazí výmenou za osobné informácie, nie je pre ne jednoduché čeliť prílivu rôznych kampaní, ktoré číhajú na sociálnych sieťach.

Informácie sa v online priestore šíria rýchlosťou blesku a virálnymi sa žiaľ nestávajú iba vtipné memečká. Sociálne siete vytvárajú podhubie pre šírenie zavádzajúceho a nepravdivého obsahu. Deti a tínedžerov sa snažia oklamať podvodné reklamy na trendové produkty v obrovských zľavách ale aj falošné správy, ktoré majú za cieľ ovplyvňovať ich názor.

Vplyv na duševné zdravie

Príspevky ukazujúce bezchybný život influencerov či filtre, ktoré zakryjú všetky nedostatky môžu mať negatívny vplyv na sebavedomie detí a tínedžerov. Hviezdy sociálnych sietí často upravujú svoje profily k dokonalosti, čím tisíckam zväčša mladých sledovateľov ukazujú skreslený obraz reality. Porovnávaním sa so svojimi idolmi sa môžu deti cítiť menejcenne.

Na sebavedomí detských používateľov sa môže odraziť aj počet lajkov či sledovateľov. Sociálne siete vytvorili vysoko konkurenčné prostredie, kde počet reakcií na príspevky predstavuje popularitu detí. Online svet tak vytvára medzi rovesníkmi vzájomné súperenie. Predpokladá sa, že okrem negatívneho vplyvu na sebadôveru môže nadmerný čas strávený na sociálnych sieťach súvisieť aj s poruchami pozornosti, depresiou či inými psychologickými problémami. Nemusí však ísť o hlavný zdroj problému. Ak sa zdá, že dieťa je na svoj telefón až príliš naviazané, môže takisto v online svete hľadať únik pred problémami v reálnom živote.

Skutočný život vs. zbierka selfies

Deti a tínedžeri potrebujú pocit uznania zo strany iných, predovšetkým rovesníkov. Preto sa dokážu veľmi upnúť na to, aby sa o ich živote a aktivitách dozvedali ostatní, pričom si dávajú záležať na tom, ako sa prezentujú. Vždy išlo o snahu vylepšovať svoj imidž, ale smartfóny situáciu dramaticky zmenili. Deti chcú získať popularitu a pozornosť druhých a venujú veľmi veľa času budovaniu svojho imidžu v očiach okolitého sveta. Pritom však deti (aj dospelí) niekedy zabúdajú, že život sa odohráva „tu a teraz“ bez ohľadu na to, či o sebe niečo zverejňujú alebo nie.

Ako ochrániť deti pred nástrahami sociálnych sietí?

Mnohým zo spomenutých problémov sa dá predísť, ak rodič vie, že im dieťa čelí. Prehľad o aktivite vašich ratolestí na internete môžete získať pomocou aplikácie rodičovskej kontroly ESET Parental Control pre Android. Prostredníctvom tohto nástroja dokážu rodičia deťom nastaviť pravidlá používania smartfónov alebo tabletov. Aplikácia navyše deti uchráni pred nevhodným obsahom a obmedzí čas, ktorý môže dieťa na mobile stráviť. Dbajte tiež na nasledujúce zásady:

1. Uistite sa, že všetky zariadenia, ktoré majú deti pripojené k internetu, sú chránené bezpečnostným softvérom

2. Nastavte profily detí na sociálnych sieťach ako súkromné

3. Zabezpečte všetky účty silnými a jedinečnými heslami

4. Uistite sa, že dieťa používa iba sociálne siete primerané veku, väčšina služieb má stanovenú minimálnu vekovú hranicu

4. Vysvetlite dieťaťu, aký obsah je nebezpečné uverejňovať

5. Rozprávajte sa s deťmi o tom, čo zažívajú na sociálnych sieťach

Nezabúdajte, že základom prevencie je mať s vašim dieťaťom zdravý vzťah založený na dôvere a otvorenej komunikácii. Iba vtedy sa ratolesti dokážu obrátiť na rodičov v prípade problémov.

Viac praktických rád o tom, ako v online svete nestratiť svoje deti, prinášame na stránke Bezpečne na nete.