Vysnívaný dom Pociskovej a Tůmu: Po pekle s úradmi zaúradovali bágre! Pohnú konečne so stavbou?

Životní partneri a dvojnásobní rodičia Nela Pocisková (32) a Filip Tůma (44) sa dlhé mesiace nevedeli pohnúť z miesta a čakali na povolenie na stavbu nového domu. Nie je totiž tajomstvom, že si pred tromi rokmi kúpili za nemalé peniaze v lukratívnej časti Bratislavy starý dom.

Ten je dnes konečne zbúraný a na jeho mieste je obrovská jama a onedlho by už tam mal vyrásť vysnívaný dom Nely a Filipa. Práve spevák Novému Času prezradil, ako ich plány pokračujú a kedy by sa nového bývania mohla jeho rodina dočkať.

Nela Pocisková a Filip Tůma sa konečne dočkali a začínajú si plniť svoj veľký sen o novom bývaní. Rozprávkový dom by mal vyrásť v Hradnom údolí v centre hlavného mesta. Práve tam totiž kedysi stál starý dvojpodlažný dom, ktorý mal nielen dvojgaráž, ale z ktorého bol aj prekrásny výhľad na Dunaj a bol blízko centra. Dnes je na jeho mieste len obrovská jama, ktorá hovorí jasnou rečou. Herci sa konečne pohli z miesta a je jasné, že ich naťahovačky s úradmi sa 2 roky od kúpy skončili.

„Áno, je to pravda. Starý dom je zbúraný a máme aj stavebné povolenie na stavbu nového,“ prezradil Novému Času Filip, ktorý verí, že ich bývanie je na dosah, no rozhodne neplánujú nič urýchliť na úkor kvality. „Nebudeme teraz hystericky a rýchlo stavať, to určite nie. Dôležité je, že stavať môžeme, no neverím, že sa nasťahujeme ešte tento rok,“ dodal.

Je teda jasné, že partneri, ktorí spolu majú syna Hektora (6) a dcéru Lianu (4), nemajú problém čakať a po rokoch naťahovačiek si ešte nejaký ten rok počkajú. Isté je, že ich bývanie je na dobrej ceste a miesto, ktoré sa nachádza len kúsok od Filipových rodičov, sa pomaly, ale iste mení na ich vysnívaný obraz.