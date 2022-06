Puká mu srdce! Raper Kali prežíva ťažké chvíle, utrpenie neskrýva: Jeho milované ženy sú preč

Hudobníkovi Kalimu (39) sa zrútil svet. Našťastie len na niekoľko dní.

Jeho milované ženy odleteli za slnkom zaliatymi plážami a vyšantiť sa v mori či bazéne. Raperova manželka Alica (39) a dcéra Nelka (3) si pred pár dňami zbalili kufre a z viedenského letiska sa presunuli do obľúbenej dovolenkovej destinácie. Ešte ani nenastúpili do lietadla a Kalimu už pukalo srdce. Presne deväť dní bude raper Kali doma sám. Jeho manželka Alica s dcérou Nelkou vyrazili na dovolenku do Turecka.

Kým v minulosti sme mali pocit, že raperi sú tvrdí chlapi, ktorí svoje pocity nebudú dávať najavo, teraz je všetko inak. Smútok na Kaliho doľahol už v čase, keď jeho krásky ešte len čakali na odlet a neskrýval to. „Odleteli mi na dovču. Zbláznim sa bez nich 9 dní,“ napísal nešťastný umelec k fotografii z letiska. Potetovaný umelec sa netají tým, že cestovanie ho príliš nebaví. Zrejme preto išla jeho rodinka na dovolenku bez neho: „Mne sa nechce moc cestovať. Ja nikam nechodím, takže ja kufor ani nemám,“ priznal v Show Jana Krausa.

Dodal, že jeho žene sa, naopak, chce cestovať: „Ja jej to zaplatím, aj jej kamarátke, a ja ostanem doma. Mne sa nechce ísť na letisko, potom tam riešiť tie veci. Dovolenka trvá koľko - 14 dní, 10 dní? Kým si uvedomím, že som na dovolenke, tak už idem aj domov. Ani si to neužijem a je tam teplo. Nemám rád teplo,“ dodal umelec.