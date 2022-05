Katka Koščová priznala psychické problémy: Myslela som, že zomieram!

Výherkyňa prvej série Slovensko hľadá SuperStar Katarína Koščová (40) si prešla poriadne náročným obdobím. Po šou prišlo neustále doberanie od cudzích ľudí, ktoré si vypýtalo svoju daň v podobe psychických problémov.

Koščovej psychický stav sa začal zhoršovať hneď po víťazstve v speváckej šou, keď bola pravidelne v hľadáčiku nejedného človeka, ktorý si na jej výzore potreboval zgustnúť. Umelkyňu „prepadli“ nečakané panické ataky a myslela si, že zomiera. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo sa dievča z východu rozhodlo vyhľadať odbornú pomoc.

V rozhlase Rádia Slovensko sa objavila speváčka Katarína Koščová, ktorá sa rozhodla po rokoch prehovoriť o svojich démonoch, ktorí ju trápili od účinkovania v speváckej šou Slovensko hľadá SuperStar. „Ja som sa zrazu dozvedela, že nie je v poriadku, ako vyzerám,“ začala svoje rozprávanie Koščová.

„Nešlo iba o hmotnosť, celkovo ma posudzovali. Nerada som sa maľovala, ale aj to prekážalo. Vždy som sa chcela tváriť, že som nad vecou, aj keď ma to ranilo. Moja babka tým veľmi trpela. Najlepší človek na svete, čo nikdy nikomu neublížil, zrazu číta o mne také veci. Videla som, že ju to hrozne trápi,“ uviedla speváčka, pre ktorú nebolo jednoduché dostať sa do formy ani po pôrode svojich milovaných detí, čo nepomohlo ani jej duševnému zdraviu.

„Po každom pôrode zostalo 10 kíl navyše, čo je strašne veľa a ja si to uvedomujem. Ale bola som v takých psychických stavoch, že som nedokázala nič robiť. Mala som ťažké obdobia, prežívala som úzkostné stavy. Ono sa to ťahalo pár rokov,“ prezradila matka dvoch detí, ktorú k návšteve odborníka prinútila kamarátka.