Attila Végh bol z náročnosti tréningov prekvapený: Neuveríte, čoho sa kvôli Let´s Dance musel vzdať

MMA zápasník Attila Végh je vyťažený človek a je zvyknutý na tvrdú drinu. Svojou účasťou v Let´s Dance však aj on na seba naložil viac ako dosť - netušil totiž, aké budú tancovanie a tréningy s tým spojené náročné na čas. Priznal, že povinností má až nad hlavu a nie vždy stíha to, čo by chcel. Ktorej vášne sa počas tanečnej šou musel vzdať a zavesil ju na klinec?