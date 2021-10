Stav Mira Žbirku pod lekárskym dohľadom: Pre problémy ruší koncert

Zdravie ho neprestáva trápiť. Spevák a legenda slovenskej hudby Meky Žbirka (68) je v zlom zdravotnom stave. Pred dvoma dňami poslal odkaz fanúšikom z nemocničného lôžka.

Sem ho priviedla zákerná baktéria, kvôli ktorej sa Miro musel zveriť do rúk lekárov. Muzikant musel zájsť až tak ďaleko, že je nútený zrušiť plánovaný koncert aj krst!

Stále mu nie je tak dobre, aby spieval. Hudobník Miro Žbirka už niekoľko dní zápasí so zlým zdravotným stavom, ktorý mu spôsobila baktéria. „Priatelia, dostihol ma nejaký zákerný bacil a skončil som na infúziách. Posielajte energiu, budem ju potrebovať…“ informoval fanúšikov muzikant. Aj napriek tomu, že jeho profil sa takmer ihneď zaplnil želaniami na uzdravenie od stoviek fanúšikov, zdá sa, že Meky nie je stále fit. O tom svedčí aj jeho nedávny príspevok, kde oznamuje ďalšiu nepríjemnú novinku. „Krst a koncert sa, žiaľ, ruší,“ napísal Meky, ktorý mal pred svojimi priaznivcami vystúpiť o tri dni.

Aj tu ho sklamaní fanúšikovia podporujú, a to aj napriek tomu, že na slovenskú legendu sa mali prísť pozrieť z rôznych kútov Európy. Nový Čas sa s otázkami obrátil na umelca aj jeho manželku, no ani jeden do uzávierky neodpovedal.