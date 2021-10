Zaskočená Bagárová: Čo hovorí na správy o jej rozchode s Muradovom?

Česká speváčka Monika Bagárová (27) tvorí pár s úspešným MMA zápasníkom Makhmudom Muradovom (31).

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Dvojica má spolu dcérku Rumiu. Aj samotnej porotkyni zo SuperStar sa však do uší doniesli klebety, že sa so športovcom mali rozísť. ,,Úprimne, ani neviem, kde sa to vzalo, že máme krízu a že by sme sa dokonca rozišli. To ma prekvapilo,“ povedala pre denník Aha!.

Speváčka zvesti o krachu vzťahu poprela. ,,Nepotrebujem presviedčať ľudí o tom, ako to je. My sme rodina, držíme pri sebe a sme spolu,“ vyjadrila sa Bagárová, ktorá si Makhmuda pochvaľuje. ,,Som veľmi vďačná, že mám partnera a skvelú rodinu, ktorá mi pomáha,“ dodala.