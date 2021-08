Sexica Vica Kerekes je v práci vyberavá: Do tohto by som nešla ani za veľké prachy

Slovenská herečka s maďarskou národnosťou Éva Vica Kerekes (40) nemá o herecké ponuky núdzu. Aj napriek tomu si starostlivo a premyslene vyberá, ktoré zoberie a ktoré nechá prefrčať ďalej.

Riadi sa životným heslom „žiť skromne“ a rada si udržiava slobodu v rozhodovaní, aby nemusela byť závislá od prijímania všetkých ponúk.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Kerekes je presvedčená, že v súčasnosti svetoví filmári na novinkách nešetria a investujú do nich všetok čas, námahu a peniaze. Tým stúpa aj ich úroveň a práve o také kvalitné ponuky má záujem. „Ja už totiž nechcem robiť niečo, čo mne samej nedáva zmysel. Nemám rada tie ,vyplňovače‘ času, klišé seriály, niečo, čo ste v miernej obmene videli už päťdesiatkrát. Pre mňa je to len strata času,“ priznala Vica v rozhovore pre Eurotelevíziu.

V takomto prípade by ju neprilákali ani na honorár, pretože so svojou prácou musí byť úplne stotožnená. „Môžu mi ponúknuť neviem koľko, keď s niečím nie som stotožnená, keď hrozí, že si tým nebodaj ešte urobím hanbu, tak do toho rozhodne nejdem. Preto sa snažím žiť v rámci svojich možností skromne. Žiť skromne je moje heslo,“ dodala herečka.