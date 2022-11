Lekári si vyjednali vyššie platy, nespokojné zostali sestry či samosprávy: Čaká nás zima protestov?!

Jedným pridali, iným zobrali! Kým lekári v nemocniciach si vybojovali vyššie mzdy a lepšie podmienky, tí ambulantní zatiaľ zostali s dlhým nosom.

Špecialisti pritom upozorňujú, že ak sa s vládou v nasledujúcich týždňoch nedohodnú, veľká časť zatvorí svoje ambulancie bez náhrady. Nespokojné sú aj zdravotné sestry, ktoré tvrdia, že vyššie platy lekárov situáciu v zdravotníctve nezlepšia a nevylučujú nátlakové akcie. Rovnako nespokojné sú aj samosprávy, ktorým bude na budúci rok chýbať viac ako 700 miliónov eur a hovoria, že ľuďom už nebudú môcť poskytovať také služby ako doteraz. Čaká nás zima plná protestov?!



Zdravotné sestry

Pacient nedostane lepšiu starostlivosť

Hrubá mzda lekára v nemocnici spolu so všetkými príplatkami aj s nadčasmi bude budúci rok okolo 4 500 eur. Ide teda o priemerné zvýšenie zhruba o tisíc eur v hrubom. Kým lekári si vybojovali, čo chceli, zdravotným sestrám a pôrodným asistentkám sa to nepodarilo. „Sme rady, že lekári sa dokázali s vládou dohodnúť. Platí však aj to, že aj my sme chceli o 150 eur viac, ako bolo schválené. Situácia je však teraz taká neprehľadná, čo vyrokovali lekári, lebo tam mali aj požiadavky k odmeňovaniu sestier aj k doplneniu stavu počtu sestier. Myslíme si, že táto dohoda však nezlepší situáciu v zdravotníctve, nezlepší vzťahy medzi zdravotníckymi pracovníkmi, a či pacient bude mať lepšiu zdravotnú starostlivosť, ukáže čas, ale podľa nášho názoru to nepocíti. Ak budú sestry ochotné zapojiť sa do nejakých protestov, podporíme to, ale najprv to musíme analyzovať,“ povedala prezidentka Slovenskej komory sestier Iveta Lazorová.

Od budúceho roka zdravotná sestra dostane 1 211 eur, ak nemá žiadnu prax. Za každý odpracovaný rok sa koeficient zvýši o 0,1. Špecialistky od budúceho roka zarobia bez praxe 1 332 eur, za každý rok praxe dostanú 0,1 percenta navyše. Sestry s pokročilou praxou majú od budúceho roka koeficient 1,15.