V obavách z plynovej krízy: Presunie Volkswagen výrobu zo Slovenska?! Ako reaguje VW a odborníci

Nedostatok plynu môže presúvať závody! Takýto krok oznámila nemecká automobilka Volkswagen(VW), ktorá pre nedostatok energií zvažuje, že niektoré svoje pobočky presunie do krajín, kde je lepšia dostupnosť tejto suroviny.

Ťažiť by z toho mohli fabriky v Španielsku či Portugalsku. Ako na hrozbu možného odchodu zo Slovenska reagoval náš najväčší zamestnávateľ a odborníci?!

Ceny energií miešajú karty aj u veľkých zamestnávateľov. Najväčšia automobilka v Európe tento týždeň oznámila, že ak budú problémy s dodávkami plynu pretrvávať dlhší čas, jedným z riešení produkcie v strednodobom horizonte je jej presunutie do iných krajín. Volkswagen má veľké závody v Nemecku, Českej republike, ale aj na Slovensku, pričom práve tieto krajiny patrili v Európe k najviac závislým od ruského plynu.

Koncern by mal byť schopný udržať produkciu ešte v nasledujúcich 5-6 mesiacoch, ale to len v prípade, že bude Nemecko pokračovať v napĺňaní svojich zásobníkov plynu. „Ak sa dodávky plynu do Nemecka z Ruska cez plynovod Nord Stream 1 neobnovia, automobilka očakáva nedostatok zemného plynu od júna 2023,“ uviedol člen vedenia VW, ktorý nechcel byť menovaný, pre agentúru Reuters.



O ničom nevieme

Na Slovensku táto správa vyvolala okamžite obavy, čo bude s naším najväčším zamestnávateľom. Aj keď presunutie závodu a výrobných liniek nie je jednoduchá záležitosť, chceli sme vedieť, či na Slovensku už s touto informáciou začali pracovať. „Prosím o pochopenie, že k dezinformáciám a fabuláciám sa nevyjadrujeme. Vo Volkswagen Slovakia sa aktuálne intenzívne pripravujeme na nábeh nových modelov,“ uviedla hovorkyňa VW Lucie Makyová s tým, že je však potrebné priznať, že rastúce ceny energií zvyšujú ich spoločnosti neúmerne prevádzkové náklady, a tak hľadajú možnosti, ako ešte viac znížiť svoju spotrebu.