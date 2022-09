Kto by vyhral voľby v septembri? Prvé miesto sa nezmenilo, SaS si po odchode z vlády pohoršila

Ak by sa parlamentné voľby konali v septembri 2022, vyhrala by ich strana Hlas-SD so ziskom 8,3 % hlasov.

Vyplýva to z prieskumu preferencií agentúry Ipsos zo septembra tohto roku, ktorý zverejnil Denník N. Za Hlasom by nasledoval Smer-SD so ziskom 15,5 % a prvú trojicu by uzatvárala strana Progresívne Slovensko, ktorá by získala 11,6 % hlasov.

Na štvrtom mieste sa umiestnila strana SaS, ktorá si po odchode z vlády pohoršila, volilo by ju 9 % voličov. Na piatom mieste figuruje hnutie OĽaNO so ziskom 7,8 %, tesne za ním nasleduje Sme rodina (7,5%) a Republika (7%). Nasleduje KDH so ziskom 6,5 %. Niečo cez 2% získali strany SNS, ĽSNS a Aliancia.

Agentúra Ipsos uskutočnila prieskum medzi 14. a 20. septembrom na vzorke 1 003 respondentov, formou internetového dotazníka.