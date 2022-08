Do hnedých košov nemôže ísť hocičo: 8 chýb pri triedení kuchynského bioodpadu

Pri zbere kuchynského bioodpadu robíme množstvo chýb! Bratislava si už začína pomaly zvykať na nové hnedé koše v kontajnerových stojiskách pred domami či bytovkami.

Tie slúžia na zber kuchynského bioodpadu, ktorý sa v teplejších mesiacoch od marca do novembra odváža 2x do týždňa. Podľa OLO obyvatelia hlavného mesta túto úlohu zvládajú pomerne dobre, stále sa však nájde množstvo nedostatkov. Pozreli sme sa na to, ako to vyzerá, keď sa bioodpad triedi nesprávnym spôsobom.

1. Voľné vhadzovanie do zbernej nádoby

- Jednou z najzásadnejších chýb pri zbere kuchynského bioodpadu je jeho voľné vhadzovanie odpadu do zbernej nádoby. „Kuchynský bioodpad je potrebné vkladať do nádoby v riadne zauzlenom kompostovateľnom vrecku, ktoré eliminuje vlhkosť a biologické procesy,“ vysvetľuje Zuzana Balková, hovorkyňa spoločnosti OLO.

2. Nesprávne vrecká

- Každý obyvateľ dostal pri vyzdvihnutí košíka na bioodpad aj 150 vreciek, ktoré sú naň určené. Problémom je, že mnohí obyvatelia po ich minutí používajú na bioodpad plastové vrecká, a to je nesprávne. Potrebné je zakúpiť si kompostovateľné vrecká.

3. Hádzanie potravín v originálnych obaloch

- Zásadnou chybou je vhadzovanie nespotrebovaných potravín v originálnych plastových obaloch, napríklad od šunky, syra, jogurtov, nátierok a podobne. „Takýto plastový odpad nepatrí do zberu kuchynského bioodpadu,“ dopĺňa Balková. Rovnako doň nepatria žiadne obaly z potravín.