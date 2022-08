Horúce dni si pýtajú svoju daň: Najviac by si mali dávať pozor práve títo ľudia!

Počas horúcich letných dní by si na dehydratáciu mal dávať pozor každý, najmä športovci a ľudia pracujúci vo vonkajších či neklimatizovaných priestoroch, no najohrozenejší sú seniori a deti. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bratislave na to upozornil na sociálnej sieti.

Organizmus seniorov obsahuje menej tekutín, niektorí tiež majú zdravotné ťažkosti alebo užívajú lieky, ktoré môžu spôsobovať vyššie straty vody močením. "Taktiež nepociťujú smäd a často z dôvodu zhoršenej mobility či zdravotného stavu nie sú schopní sami prijať tekutiny, alebo nepijú, lebo nechcú chodiť na toaletu. Preto ich k požívaniu tekutín je často potrebné nabádať," doplnila lekárka Natália Šranková z poradne zdravia úradu. Odporúča sa, aby seniori neprijímali veľké množstvo tekutín naraz, ale frekventovane v menších dávkach a rovnomerne počas celého dňa. U detí je obsah vody v tele vyšší, ich metabolizmus však prebieha rýchlejšie a ich kompenzačné mechanizmy a rezervy sú menšie ako u dospelých, priblížil RÚVZ. Poznamenal, že deti zabúdajú pri hre a športe piť, a preto je nevyhnutná pravidelná kontrola pitného režimu zodpovednou osobou a nevyhnutný je aj správny návyk pravidelného pitia. Môžete byť dehydrovaní a nemusíte o tom ani vedieť: Máte tieto 3 nezvyčajné príznaky? Dehydratácia sa môže prejaviť napríklad suchými perami, tmavším močom, závratmi, bolesťami hlavy, únavou či podráždenosťou. Pri prehlbovaní stavu môže dochádzať k zníženej elasticite kože, zníženej tvorbe slín, slz a moču. Je možné pozorovať vpadnuté oči, zrýchlený pulz a môže nastať až dezorientácia a poruchy vedomia. V ťažkých stavoch môže nastať i šok z nedostatku tekutín. "Ak príznaky dehydratácie neprechádzajú, prehlbujú sa alebo ide o vážnejší stav dehydratácie, je potrebný odborný lekársky zásah," radí RÚVZ.