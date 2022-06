Naď víta vstup Švédska a Fínska do NATO: Vďaka tomu sa stane Slovensko silnejšie

Vstupom Švédska a Fínska do Severoatlantickej aliancie (NATO) sa stane Slovensko silnejšie. Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) to uviedol v reakcii na oficiálne prizvanie krajín Alianciou do jej radov.

"Vieme užšie spolupracovať, pomáhať si vo vojenských spôsobilostiach a byť si nápomocní v krízových situáciách," skonštatoval. Švédsko a Fínsko sú podľa neho ekonomicky a vojensky silné krajiny. Minister verí, že sa proces podarí dotiahnuť do zdarného konca. Ich záujem o vstup je podľa neho obrovským gestom opodstatnenia Aliancie a jej správneho hodnotového nastavenia. Severoatlantická aliancia na samite v Madride v stredu rozhodla o prizvaní Fínska a Švédska do svojich radov. Hlavy štátov a vlád členských štátov NATO na samite zároveň súhlasili s podpísaním prístupových protokolov s týmito dvoma krajinami.