Koaličná rada rokovala o pomoci rodinám: Budú si môcť mesačne prilepšiť o 200 eur na dieťa?

V utorok 17. mája predložíme na vládu zákon, ktorý výrazne pomôže rodinám s deťmi. Mesačne sa bude dať získať 200 eur na dieťa.

Na sociálnej sieti to uviedol člen predsedníctva poslaneckého klubu hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Michal Šipoš. Koaličná rada v pondelok večer rokovala o pomoci rodinám. Strana Sloboda a Solidarita plánovala partnerom predstaviť vlastný návrh.

Šipoš priblížil, že podpora obyčajných rodín na Slovensku je jednou z najdôležitejších agend dnešných dní. „Obraciam sa však na vás s prosbou. Stále sú medzi nami politici, ktorí chcú chrániť tých bohatých a mocných. Požiadajte ich, aby hlasy a mandát, ktorý ste im zverili, využili v dobro a podporili pomoc rodinám. Adresujte to, že sa obyčajným rodinám pomoc zíde, dokonca je nevyhnutná. A verím, že spolu tento návrh prebojujeme až do šťastného konca so šťastnejším rodinami na Slovensku,“ napísal Šipoš.