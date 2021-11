Na univerzite v Žiline testujú revolučné ekoriešenie: Aha, ako možno využiť použité rúška a respirátory!

Rúškom a respirátorom sa bude dať aj zakúriť. Odpad z toho, čím si počas pandémie COVID-19 zakrývame horné dýchacie cesty, sa dá vďaka dobrému nápadu ekologicky poslednýkrát využiť.

Výskumníci Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA) sa zaoberajú metódou likvidácie jednorazových rúšok a respirátorov, ktoré možno spracovať pomocou mechanických úprav a ako prímes pridávať do drevných peliet na kúrenie.

Množstvo ochranných rúšok, masiek a respirátorov ako tuhého komunálneho odpadu dramaticky rastie. Výskumníci z Výskumného centra a Katedry energetickej techniky Strojníckej fakulty hľadajú teda nové možnosti v rámci výzvy VEGA ako ochranný materiál zneškodniť vzhľadom na ochranu životného prostredia. „Pozreli sme sa na túto problematiku z energetického hľadiska a snažíme sa spracovať odpadové rúška a respirátory do použiteľnej formy na výrobu peliet,“ uviedla Nikola Čajová Kantová z Výskumného centra UNIZA s tým, že do výskumu sa môžu zapojiť aj študenti prostredníctvom diplomovej práce. „Originalita výskumu Energetické zhodnocovanie produkovaného odpadu v súvislosti s pandémiou COVID-19 spočíva vo využití odpadu z rúšok a respirátorov ako prídavného materiálu na výrobu peliet na peletovacom lise. Hlavný vstupný materiál budú tvoriť drevené piliny, do ktorých sa bude primiešavať práve dezintegrovaný odpad z rúšok a respirátorov,“ vysvetlila Adriana Valentovičová, špecialistka PR UNIZA.

Vyrobené pelety následne bude potrebné otestovať, či spĺňajú normované požiadavky, aby sa mohli použiť v praxi na vykurovanie. Výskumníci pracujú v laboratóriách s peletovacím lisom a ďalším vybavením. V procese peletizácie používajú drevné piliny a respirátory. Testovanie vyrobených peliet bude prebiehať na prístrojoch, ako sú elementárny a termogravimetrický analyzátor, analyzátor teploty taviteľnosti popola, kalorimeter, Ligno-tester a ďalšie. „Meranie výkonových a emisných parametrov spočíva v použití vhodného zdroja tepla na pelety a v spálení jednotlivých vzoriek, pričom budú merané potrebné parametre,“ zakončila Valentovičová.

Postup výroby:

1. Získanie použitých rúšok.

2. Rozdrvenie rúšok a odstránenie tvarovacích drôtikov z nosovej časti.

3. Viacnásobný proces v priemyselnom mixovacom a drviacom zariadení.

4. Rozložené rúška sa primiešajú do drevených pilín

5. Hmota ide do peletovacieho lisu.

6. Vzniknú drevné pelety, určené na vykurovanie.