Catherine Deneuveová odmieta, že bola sexsymbol: Príliš sexy fotky? Na takých ma nenájdete!

Herečka Catherine Deneuveová trvá na tom, že nikdy nebola sexsymbolom. Ako uviedla, bolo pre ňu výzvou vyzerať dobre. Sedemdesiatosemročná hviezda tak zhodnotila svoju kariéru potom, čo v Benátkach prevzala Zlatého leva za celoživotné dielo.

„Nikdy som nebola sexsymbolom. Nenafotila som príliš sexy fotky... Bola to výzva vyzerať dobre, ale nie je to niečo, čo by pre mňa bolo v posledných rokoch príliš dôležité, samozrejme. A je oveľa lepšie byť starý v Európe ako byť starý v Amerike, najmä ak ste žena,“ povedala francúzska ikona na stretnutí s novinármi.

Catherine pred tromi rokmi utrpela malú mŕtvicu a niekoľko dní strávila v parížskej nemocnici na jednotke špecializujúcej sa na liečbu pacientov s akútnou cievnou mozgovou príhodou. Mŕtvica francúzsku hviezdu zasiahla pri natáčaní filmu.

„Utrpela veľmi malú, a teda zvratnú ischemickú cievnu mozgovú príhodu. Našťastie jej centrum pohybu nebolo nijako postihnuté... Bude potrebovať niekoľko dní odpočinku na zotavenie,“ uviedli vtedy príbuzní v oficiálnom vyhlásení.

Deneuveová utrpela mŕtvicu počas nakrúcania filmu De Son Vivant režisérky Emmanuelle Bercotovej.