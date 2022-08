Peter Sagan pod paľbou kritiky na internete: E-bikom rozhádal fanúšikov!

Dva tábory, ktoré sú na nože!

Peter Sagan (32) iba nedávno avizoval, že sa po Tour de France plánuje zúčastniť na MS horských elektrobicyklov, tzv. e-bikov vo francúzskom Les Gets (26. augusta). Táto informácia poriadne rozkmotrila fanúšikov, ktorí na sociálnych sieťach vytvorili dva tábory. Jedna strana použitie elektrického motora horúčkovite odsudzuje, zatiaľ čo druhá si ho nevie vynachváliť.

Trojnásobný majster sveta sa momentálne nachádza v americkom Utahu, kde na horskom bicykli v extrémnom teréne poctivo zarezáva na blížiace sa podujatie. Sagan sa chce na ňom primárne zabaviť. „Nepôjde mi o výsledok, bude to pre mňa hlavne párty. Teším sa na fanúšikov, verím, že ich moja účasť poteší,“ uviedol rodený Žilinčan, ktorý svojím rozhodnutím rozvíril vášne predovšetkým slovenskej časti verejného publika.

Tábor proti: Zdraví ľudia majú používať svoje telo, svoje svaly a tak prispievať k svojej kondícii a všeobecne k svojmu zdravotnému stavu, a nie motor. Argument, že takto prejde viac a všade sa dostane, u mňa neobstojí, ľudské telo zvládne oveľa viac, ako si mnohí myslia.

Mne prekáža to, že sa zrazu dostali na cesty ľudia, ktorí absolútne nepoznajú zvyklosti a nerešpektujú ani dopravné pravidlá. A zrazu si to valí štyridsiatkou, ignorujúc a ohrozujúc ostatných.

Pre mňa je to akosi iný šport... Ale v pohode. No ak sa na vás niekto vyškiera pri predbiehaní na nejakom dlhom vŕšku, tak čo ja viem?! No iný šport...

Tábor za: Jasné, že e-bike je skvelá vec! Viem to aj ja, a to som sa na ňom ešte nevozil... E-bike je drahý, a nie každý si ho kúpi, a potom ľudia závidia a netušia, o čom to je... Len majú hlúpe reči.

Kto neskúsil, nevie, aké to naozaj je. To je presne ako ľudia čo nikdy nešoférovali automat. Povedia, že je to hlúposť, a ďalej neriešia. Navyše, je to aj o závisti. Ľudia si budú závidieť aj cibuľu, nieto ešte e-bike.

Som dlhodobý cyklista. Prešli sme zmenami a bicykle a príslušenstvo ide dopredu. Mne je jedno, na čom ľudia jazdia. Každý si kúpi to, čo mu vyhovuje. Hlavne nech sa cíti bezpečne a s úsmevom odzdraví okoloidúceho.