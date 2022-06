Slafkovský pred nadchádzajúcim draftom: Táto vec mi je úplne ukradnutá, mám len jeden cieľ

Slovenský hokejista Juraj Slafkovský (18) nechce pred nadchádzajúcim draftom špekulovať, ktorý klub NHL a z ktorého miesta by si ho mohol vybrať.

Pre 18-ročného útočníka je podstatné, aby sa dostal do slávnej profiligy a splnil si tak svoj sen.

Slafkovský zažiaril na ZOH v Pekingu, kde sa stal so siedmimi gólmi najlepším strelcom, najproduktívnejším i najužitočnejším hráčom olympijského turnaja. Rolu vychádzajúcej hviezdy svetového hokeja potvrdil aj na MS vo Fínsku, kde opäť ovládol produktivitu slovenského tímu s deviatimi bodmi (3+6). Pred blížiacim sa draftom v Montreale ho väčšina odborníkov vidí v prvej trojke, v niektorých rebríčkoch sa ocitol aj na samom čele.

Talentovaný krídelník tak má šancu stať sa najvyššie draftovaným slovenským hokejistom v histórii. Rekord drží Marián Gáborík, po ktorom siahla v roku 2000 Minnesota z tretieho miesta. "Vždy som vravel, že je mi v podstate jedno, kto si ma vyberie. Podstatné je, aby som sa dostal do NHL a dostal šancu na realizáciu svojho hokejového sna. Absolvoval som mnoho pohovorov s klubmi, ale realitu spoznám až 7. júla. Špekulovať či tipovať je dovtedy zbytočné. Radšej budem trénovať," uviedol pre web hockeyslovakia.sk Slafkovský, ktorý je od zisku titulu MVP na ZOH 2022 na roztrhanie.

"Určite je to ho veľa, ale snažím sa to ustrážiť tak, aby som robil to, čo chcem. Ak mi niečo nevyhovuje, tak sa ospravedlním a oddýchnem si. Robím to, čo považujem za správne a čo ma baví. Je to veľmi intenzívne obdobie a viem, že to bude ešte intenzívnejšie. Snažím sa preto oddýchnuť a pripraviť na to, čo príde." Podobne triezvo vníma aj mediálny ošiaľ, ktorý graduje s blížiacim sa termínom draftu: "Niekedy je toho až priveľa a aj mi lezie na nervy, keď čítam každý deň nejaký článok a úvahy o mojich šanciach. Na konci dňa sú to však pekné veci."

Podobnému tlaku je momentálne vystavený aj jeho reprezentačný spoluhráč Šimon Nemec. Niektoré preddraftové prognózy ho dokonca radia ešte vyššie ako Slafkovského. Samotní hráči to však absolútne neriešia a téme draftových šancí sa vyhli aj v rámci nedávnej spoločnej dovolenky v Turecku: "My sme to práveže neriešili vôbec. Ja to prajem jemu, on to praje mne. Je úplne jedno, kto z nás bude vyššie. Bolo by však super, ak by sa nám podarilo prekonať rekord Mariána Gáboríka."

Slafkovský má podľa niektorých rebríčkov šancu stať sa aj draftovou jednotkou. Z prvého miesta bude 7. júla v Bell Centre vyberať domáci klub Montreal Canadiens, ktorý vyhral draftovú lotériu. Po ňom prídu na rad New Jersey Devils a Arizona Coyotes. "Teším sa hlavne na to, keď už bude po tom. Konečne budem vedieť, čo ma čaká a na čo sa môžem pripravovať. V tejto chvíli ešte trénujem doma a 5. júla vycestujem do dejiska draftu. A potom už ostáva iba čakať," povedal pre hockeyslovakia.sk Slafkovský, pre ktorého bude výber klubom NHL krásnou bodkou za fantastickou sezónou: "Určite som nečakal, že to dopadne až tak dobre. Vždy som však trénoval na to, aby som sa raz dostal do takejto pozície. Stále to môže byť aj lepšie pokračujem teda v tvrdej práci."

Talentovaného útočníka vystrelili nahor predovšetkým výkony v reprezentačnom drese. On sám si to uvedomuje veľmi dobre a aj preto by neodmietol pozvánky na dva juniorské šampionáty, ktoré čakajú národný tím v lete a na prelome rokov. "Ja by som rád, ale všetko bude závisieť od klubu NHL. Verím tomu, že po drafte podpíšem nejaký kontrakt a oni budú mojimi pánmi. Aj preto by som chcel, aby už bolo po drafte. Potom budem poznať odpovede na viaceré otázky," tvrdí útočník TPS Turku, ktorý strávil uplynulé tri roky vo Fínsku.

Dôležité rozhodnutie opustiť rodné Košice však urobil ešte predtým a svoj talent rozvíjal v rámci akadémie Red Bullu a v českom Hradci Králové: "Odchádzal som ako štrnásťročný a nebolo ľahké opustiť rodinu i kamarátov. Vedel som však, prečo to robím. Chcel som sa raz dostať do súčasnej pozície a som šťastný, že mi to vyšlo. To odlúčenie bolo najťažšou vecou, ale inak išlo všetko výborne. Možno až nad očakávania hladko. Prešiel som si vzrušujúcou cestou a teším sa na to, čo príde ďalej."