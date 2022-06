Šokujúci koniec tradičného účastníka českej najvyššej súťaže? Majiteľ netuší, čo ďalej

Napriek tomu, že leto je v rámci hokeja pomerne pokojné obdobie, v českej Tipsport extralige sa schyľuje k zaujímavému i nečakanému kroku. Karlovarská Energie vraj totiž jedná so Zlínom ohľadom predaja licencie pre najvyššiu súťaž.

Dôvodom týchto pohnútok sú podľa všetkého finančné problémy. Aby sa však zabránilo vlne ďalších špekulácii, rozhodol sa majiteľ západočeského klubu prehovoriť a celú situáciu objasniť.

„Ako to bude ďalej, zatiaľ neviem. Ide o to, že v Karlovarskom kraji nie sú tak bonitné firmy, ktoré by s ekonomickým chodom hokeja sponzorsky pomohli," povedal Karel Holoubek pre oficiálne webové stránky klubu, a zareagoval tak na niekoľko článkov v médiach.

Predaj licencie sa najviac spája so Zlínom, ktorý zostúpil do Chance ligy a chce sa čo najskôr vrátiť medzi elitu. To ako celá situáciu dopadne ale ukážu až najbližšie dni a týždne.