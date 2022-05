Molčana čaká životný zápas: Vyradí v Paríži svetovú jednotku?

Na slovenského tenistu Alexa Molčana (24) čaká zrejme jeden z najväčších zápasov jeho doterajšej kariéry. V 2 kole dvojhry mužov na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži nastúpi proti svetovej jednotke, najvyššie nasadenému hráčovi a obhajcovi prvenstva Srbovi Novakovi Djokovičovi.

Doterajším maximom Slováka na turnajoch "veľkej štvorky" je 3. kolo z minuloročného US Open v New Yorku. Súboj bude mať špeciálnu príchuť pre súčasného Molčanovho trénera Mariána Vajdu, ktorý v minulosti doviedol Djokoviča k 20 grandslamovým titulom.

Molčan v 1. kole dvojhry pri svojej premiére na mužskom RG triumfoval nad Argentínčanom Federicom Coriom za 187 minút 6:3, 6:4, 3:6, 6:3.

"Je to zábavné, ako funguje vesmír. Keď som minulý týždeň videl zápasový žreb, povedal som si: 'Oh, wow'. Stále som však musel prejsť najskôr cez prvé kolo, čo bolo náročné, lebo Coria je naozaj dobrý hráč. Sústredil som sa na zápas proti Coriovi, ale vedel som, že ak zvíťazím, budem mať šancu hrať proti Djokovičovi. Teším sa na to," povedal 24-ročný Prešovčan pre oficiálny web Roland Garros.

Aj keď jasným favoritom duelu je skúsený Srb, aktuálne 38. hráč rebríčka ATP sa určte nevzdá: "Na kurte budeme len my dvaja a ktokoľvek môže zvíťaziť. Pokúsim sa podať svoj najlepší výkon a uvidíme, ako to dopadne."

Molčan si už s Djokovičom raz zmeral sily, vlani v belehradskom finále mu podľahol 4:6, 3:6. "Bolo to pre mňa ako triumfovať na grandslame. Veľmi mi to pomohlo získať sebadôveru a začal som brať veci vážnejšie. Staral som sa viac o svoje telo, na všetko som sa pozeral detailnejšie, aby som robil tie správne veci," zaspomínal si najvyššie postavený slovenský tenista vo svetovom rebríčku.

Tréner Marián Vajda je v Molčanovom trénerskom tíme len niekoľko týždňov, no stretol sa s ním už dávnejšie, keď hľadal nového kouča. Vajda mu odporučil Karola Becka, s ktorým spolupracuje dodnes. "Pýtal som sa ho, či by mi neporadil, ako si nájsť dobrého trénera a on mi odporučil Karola Becka. Neskôr sme sa znova stretli a videl som na ňom, že sa mu pozdáva moja hra a mohli by sme spolupracovať. Potom sme sa o tom porozprávali a vyšlo to. Zatiaľ to funguje skvele, všetci v tíme si sadli a rozumejú si navzájom," vysvetlil Molčan.

Trénerom Djokoviča je v súčasnosti Goran Ivaniševič, no s Vajdom sa stretol aj tento týždeň v Paríži. "Písal som si s Mariánom a stretli sme sa. Keď som videl žreb, nebolo to pre mňa jednoduché. Neviem, ako sa budem cítiť na kurte. Molčan je pre mňa súper ako každý iný. Na druhej strane, Marián nikdy nebol na strane súpera. Úprimne, nechcem to teraz zažívať," vyhlásil 35-ročný rodák z Belehradu.