Bizarný talizman pre šťastie: Fanúšik vzal na zápas lebku svojho dedka

Televízny reportér prichytil tohto fanúšika Racingu a nenechal si ujsť príležitosť zaznamenať tento bizarný moment, ktorý sa ihneď stal virálnym.

"Kto je to?" opýtal sa novinár.

"Môj starý otec, Valentin Aguilera," usmievavo odpovedal hlavný hrdina príbehu.

"Bol fanúšikom Racingu až do smrti. Skrýval som si to, pretože klub a dedko sú moja láska,“ povedal muž.

Na otázku, ako sa dostal na štadión s lebkou svojho zosnulého príbuzného, kde sa uskutočnila špeciálna bezpečnostná previerka s viac ako 3 000 policajtmi, ktorí obkľúčili štadión Ciudad de Lanús, odpovedal:

„Proste som to urobil. S vierou a s láskou k Racingu. Nosím ju všade," odvetil Aranda

Nevšedný talizman napokon šťastie nepriniesol. Po bezgólovej remíze a penaltovom rozstrele sa z postupu do finále tešil klub Boca Juniors, ktorý vyzve mužstvo Tigre.

