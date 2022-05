Kapitán Tomáš Tatar: Chýba nám gólová prihrávka!

Slovenskí hokejisti prehrali vo svojom druhom zápase v A-skupine na MS vo Fínsku s Nemeckom tesne 1:2 a s tromi bodmi im patrí štvrté miesto v tabuľke.

Nemci rozhodli o triumfe dvoma gólmi v rozmedzí piatich minút v druhej tretine, na ktoré dokázal odpovedať len Kristián Pospíšil. Slovensko sa najbližšie stretne v pondelok o 15.20 h s favoritom A-skupiny Kanadou.

Hlasy po zápase /RTVS a TASR/:

Patrik Rybár, brankár SR: "Nemci hrali moderný hokej, mali vždy hráča pred bránkou na dorážku. Ale na to som bol pripravený, mali sme videorozbor. Urobili sme viac chýb."

Šimon Nemec, obranca SR: "Bol to vyrovnaný zápas, Nemci dali dva góly v prečíslení. Dobre im zachytal brankár, bolo to len o malých chybách."

Tomáš Tatar, kapitán SR: "Bol to bojovný zápas, bojovali sme, čo sa dalo. Myslím si, že nám chýba taká finálna prihrávka do šancí. Nepremenili sme šance, boli tam nejaké vylúčenia, ktoré ich dostali na koňa. Pri presilovke 5 na 3 sme dosť nestrieľali. Je to len začiatok turnaja, máme veľa vecí, na ktorých musíme pracovať."

Adam Liška, útočník SR: "Je to ťažká prehra, pretože si myslím, že sme odohrali lepší zápas ako ten prvý. Boli sme aktívni, vytvorili sme si tlak, šance, ale dali sme iba jeden gól. Musíme sa viac tlačiť na bránku, chodiť za dorážkami a tečovanými pukmi."

Peter Čerešňák, obranca SR: "Bolo to vyrovnané, boli momenty, keď mali viac z hry oni, potom zase my. Šance boli na oboch stranách, na konci sme mali tlak, ale gól sme už nedali. V prvej polovici zápasu to nebolo ideálne, strácali sme veľa pukov, postupne sme sa zlepšili. Oni hrali obetavo, blokovali čo sa dalo a keď už nejaká strela prešla, bolo to po teči. Možno nám chýbalo trochu šťastia."