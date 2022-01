Plakal som, myslel som, že umriem! Karlos Vémola: Najťažší životný moment, ktorého sa bojím dodnes

Český bojovník MMA Karlos Vémola (36) prehovoril o najťažšom životnom momente, ktorého sa podľa vlastných slov bojí dodnes!

Najpopulárnejší česko-slovenský bojovník MMA Karlos Vémola (36) porozprával o svojom najťažšom životnom momente, ktorý ho máta dodnes! V mladosti odišiel do Londýna, aby sa stal kulturistom. Na živobytie si privyrábal roky ako vyhadzovač na diskotékach. Hneď počas prvého víkendu v tejto práci však zažil doslova nočnú moru!

„Najťažší životný moment, ktorého sa bojím dodnes, som zažil ihneď počas prvého víkendu. Zhruba o druhej v noci prišli dodávkou gypsies, miestni cigáni, ktorých sme nepúšťali dnu. Zatlačili nás s ďalšími ochrankármi, manažérom a majiteľom až na recepciu. Z dodávky vytiahli lopaty a začali nás mlátiť. Majiteľa chceli udrieť do hlavy, no trafili ho do ruky a zlomili mu ju," opisoval "Terminátor" pre FightCast.

„Nahnevali sme sa, chceli sme zachrániť majiteľa. Bolo ich asi šesť, nás tiež. Lopaty sme im vytrhli a mlátili ich, čo sa do nich vošlo. Štyria sa rozutekali, naskočili do dodávky. Bola to mela. Rozhliadol som sa a dvaja cigáni ležali zmlátení na recepcii. Ošpliechal som ich vodou a oni nič. Prefackal som jedného z nich a stále nič. Snažil som sa ho postaviť, nič. ‚Zavolajte sanitku,’ povedal som. Majiteľ zabuchol dvere a vraví: ‚Chceš ísť do väzenia? Práve si možno zabil cigána. Žiadnu sanitku volať nebudeš, upokoj sa!," spomínal Karlos Vémola na dramatické momenty.

„Mal som 19 rokov, môj prvý víkend v práci. Srdce mi pumpovalo, myslel som, že umriem. Majiteľ pokračoval: ‚Dnes je nedeľa. Odbehni dozadu po veľký smetiak, natlačíme ho tam a v pondelok ho vyvezú.’ ‚To si robíte srandu?’ pýtal som sa. Mal som paniku. Opakoval som, nech zavolajú sanitku," pokračoval vo svojom rozprávaní český bojovník, ktorý momentálne pauzuje pre zranenie ruky.

„‚Nebudeš volať žiadnu sanitku. Dostaneš 20 rokov!’ vravel majiteľ. Plakal som a odbehol som po smetiak. Keď som ho dotlačil dopredu, tí dvaja cigáni boli preč! Vraj sa prebrali a utiekli. Sedel som tam a plakal, že som skoro zabil dvoch cigánov. Čo by som zavolal mame, že ma zavreli na 15 rokov? Dodnes si z toho robíme s chalanmi srandu, že ich niekde ‚schovali’. Tých cigánov ani lopaty som už nikdy nevidel," dodal Karlos.