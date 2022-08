Na Pociskovú a Tůmu sa sype kritika kvôli chlpáčovi, psíčkari zúria: Pochádza Luna z množiarne?!

Nevinný chlpatý prírastok do rodiny sa stal terčom útoku! Família Nely Pociskovej (31) a Filipa Tůmu (44) sa len nedávno rozrástla o nového člena.

Rodičia svojim deckám Hektorovi (6) a Lianke (4) dopriali obrovskú radosť, keď im domov priniesli štvornohého chlpatého maznáčika. Známy párik má tak doma opäť o čosi veselšie. Netušili však, že príchod psa do domácnosti môže zo strany verejnosti vyvolať obrovský rozruch. Fanúšikovia totiž Nele a Filipovi vyčítajú, že si psa nezadovážili oficiálne a upodozrievajú ich, že k nim prišiel z množiarne. Herečka a speváčka je z celej veci zdrvená.

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Zaobstarali si domáceho miláčika a urobili to pre radosť seba a svojich detí. Nečakali však, že za tým budú ich fanúšikovia hľadať niečo viac. Do života populárneho párika Nely Pociskovej a Filipa Tůmu vstúpil nový impulz - hravý pes. Do rodného sídla v Ivanke pri Dunaji pribudol parťák a zo štvorčlennej rodinky je už päťčlenná. „Vitaj medzi nami, Luna,“ uviedla v šťastný deň Nela, ktorá sa s Filipom a deťmi vytešuje zo šteniatka Weimarského stavača.