Šampiónka v armwrestlingu Veronika sa dala na maľovanie: Prečo prešla od aktov k obrazom svätcov?

Prešla obrovským prerodom. Veronika Ferencová (33) sa ešte donedávna venovala armwrestlingu a bola v tomto športe najúspešnejšou Slovenkou.

Neskôr presedlala na maľovanie krajiniek a aktov. Dnes sa však venuje najmä maľovaniu svätcov. Prečo taká radikálna zmena? Veronika (33) sa zúčastnila na majstrovstvách Slovenska v pretláčaní rukou naposledy pred dvoma rokmi. Vtedy získala dve strieborné medaily.

Už v tom čase však maľovala nádherné obrazy, hoci nemala žiadne umelecké vzdelanie. Nadanie na výtvarné umenie v sebe našla prirodzenou cestou. Okrem krajiniek sa však na plátne venovala aj aktom, aby vyzdvihla krásu ženského tela. Potom však prišla radikálna zmena! Začala maľovať svätých.

Študuje životopisy

„Maľovať portréty svätých som začala len pred rokom. Nastalo to postupne po tom, ako som sa pred dvomi rokmi obrátila k Bohu. Maľujem akrylom na plátno,“ vysvetlila sympatická žena z Veľkého Šariša (okr. Prešov). Vraví, že je to pre ňu jednoduché. „Predtým, než idem maľovať, pomodlím sa a potom to ide celkom ľahko,“ dodáva Veronika, ktorá takýto obraz zhotoví za deň, no niekedy to trvá aj pár týždňov. Motívy hľadá všade vôkol seba.

„Inšpirujem sa modlitbami, alebo mi dávajú tipy blízki ľudia. Pomáham si aj internetom. Najprv si preštudujem životopis svätca, ktorého idem maľovať, lebo sú často zobrazení s predmetom, ktorý je pre nich typický, prípadne majú stigmy a chcem, aby to bolo aj na obraze,“ osvetľuje svoj postup športovkyňa, ktorá úplne nezanevrela ani na pretláčanie rukou.

„Som naďalej súčasťou tohto športu ako členka výkonného výboru. A momentálne som v Bosne, konkrétne na pútnickom mieste v Medžugorí, kde som aj s manželom, a verím, že aj tu načerpám ďalšiu inšpiráciu do maľovania,“ uzavrela Veronika, ktorá do konca mája svoje diela vystavuje v Mestskej knižnici vo Veľkom Šariši a neskôr bude vystavovať aj v Lipanoch. Obrazy aj predáva v cene od 200 do 400 € v závislosti od zložitosti, veľkosti a dohody.