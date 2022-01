Boháčka Eva Varholíková prehovorila o nehode aj väzení: Kajanie v maďarčine pred celým národom!

Nenechal na nej ani jednu nitku suchú! Boháčka Eva Varholíková (44) z rodu Rezešovcov sedela v maďarskom väzení. Tam skončila po tom, ako na maďarskej diaľnici usmrtila štyroch ľudí pri dopravnej nehode v lete 2012.

Od súdu si vypočula trest deväť rokov natvrdo, no po šiestich rokoch ju za dobré správanie v auguste 2018 prepustili. Odvtedy si líže rany v kruhu najbližších a o svojej osobnej tragédii a živote nerozpráva. Len nedávno však zmenila svoje rozhodnutie a vstúpila doslova do klietky s hladným levom.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Na paškál si ju totiž zobral obávaný maďarský moderátor Sándor Friderikusz (63), ktorý vo svojom podcaste rozhodne nikoho nešetrí, a inak to nebolo ani s Varholíkovou. Eva tak prešla ohňom a bolo evidentné, že niektoré otázky jej nie sú pochuti a priam zostala bez slov. Na počudovanie však porozprávala detaily zo svojho niekdajšieho prepychového a bezstarostného života, ale aj o osudnom dni, deťoch, rodine či pobyte vo väzení, ktorý ju poznačil na celý život. Prekvapením však bolo jej verejné ospravedlnenie rodine pozostalých, ktorým sa podľa jej slov nedokáže ani dnes po rokoch pozrieť do očí.

O mužoch a vzťahoch...

Eva má za sebou dve manželstvá, a najmä to s hokejistom Varholíkom ju zlomilo natoľko, že v ďalších vzťahoch je opatrná a dáva si pozor. „Bola som zamilovaná dvakrát. Najmä v druhom vzťahu som chcela, aby to fungovalo, ale ani kvôli deťom som nedokázala prehrýzť nevery,“ povedala k svojmu súkromnému životu, no chyby spravila aj ona.

„Ani ja však nie som svätá. Spravila som veľa hlúpostí a nevyšlo to.“ Dnes je podľa svojich slov sama, no krátko po prepustení z väzenia zažila románik s priateľom Matejom. Ich cesty sa však rozišli a dnes je o to viac opatrná. „Nemám žiadny vzťah nie preto, že by som nechcela, ale preto, že by som chcela niekoho, kto ma bude podporovať a kto si ma bude vážiť. Tiež sa bojím, či ma muži nechcú len pre peniaze, no najviac sa obávam, že ma niekto zraní,“ opísala svoje pocity Eva.

Boháčka sa dnes už opäť vyhrieva v kruhu svojich milovaných a ich spoločnosť si váži o to viac, že sama vie, aký je život krehký. Svojím nezodpovedným správaním, pri ktorom spôsobila dopravnú nehodu, totiž usmrtila štyroch ľudí, po ktorých zostala smútiaca rodina.

Pri otázke, či je pravda, že sa im počas procesu nevedela pozrieť do očí, súhlasne prikývla a podľa jej slov to ani dnes nie je inak „Dnes sa stále nedokážem pozrieť do očí pozostalým a asi to ani nikdy nedokážem, lebo viem, akú bolesť som im spôsobila a som si istá, že mi nikdy nedokážu odpustiť.“

O živote v prepychu...

Varholíková si od puberty užívala výhody luxusného a bezstarostného života a odkedy sa jej otec stal štátnym tajomníkom, všade bola stredobodom pozornosti. „Bola som nezodpovedná a myslela som si, že môžem všetko,“ prehovorila o svojom živote s prominentnými rodičmi blondínka. Konexie a známe meno jej však podľa všetkého boli aj na škodu a ona bola ochudobnená o obyčajný život a dospievanie.

„Mama aj otec za mňa všetko riešili,“ dodala v otvorenej spovedi dvojnásobná matka. Inak to nemalo byť ani počas súdu, v ktorom mala zohrať veľkú rolu jej matka. „Veľa ľudí, a najmä médiá si mysleli, že keď som bohatá, tak sa z toho vykúpim. Tak to bolo aj so znalcom, ktorého zaplatili, aby opísal, ako k nehode prišlo. Veľakrát som sa mamy pýtala, prečo to robí. Ja som totiž vedela, čo sa stalo, ale nemohla som na tom už nič zmeniť a nemôžem ani teraz.“

Práve deti mali byť pre Varholíkovú nielen koncom jej ľahkovážnych dní, ale aj ťahúňom, ktorý jej dával vo väzení silu. Obe dievčatá však jej vinu zobrali z iného uhla a aj pre osemročný vekový rozdiel sa k celej situácii postavili inak nielen ony, ale aj celá rodina. „Čo sa týka dcér, staršia vedela, čo sa stalo, mladšia nie, tá to zistila neskôr. Myslela si, že som v nemocnici,“ povedala Eva, ktorá aj vysvetlila, prečo tak konala.

„Čakali sme, kým ma prvýkrát prepustia, aby som jej to ja ako matka mohla povedať a vysvetliť. Povedala som jej, že som dostala deväť rokov, ale že keď sa budem dobre správať, bude to menej,“ dodala s tým, že mladšia dcérka bola úžasná a pochopila to. U staršej to však zrejme nešlo tak ľahko. „Staršia dcéra je tvrdohlavá. Nemá zlé srdce, ale je to komplikované,“ dodala k téme svojich detí boháčka.

Z luxusu sa zrazu Eva ocitla v base, kde sa s ňou rozhodne nemaznali. „Už za pár dní som si uvedomila, ako sa mám správať. Videla som totiž, ako sa strážcovia správajú k ženám, ktoré sa správajú príkladne, a ako k tým, ktoré nie. Neprajem nikomu zažiť skúsenosť, ktorú som počula a videla,“ prezradila Varholíková, ktorá verila, že všetko bude v poriadku a čo najskôr bude naspäť doma pri deťoch a rodine.

Rozhodne to však pre ňu nebolo ľahké, no denne sa venovala aj práci, keď makala osem a viac hodín. „Robila som ručné práce, vyrábala som záložky a dokonca som aj šila, to som sa naučila až vo väzení,“ prezradila matka dvoch detí. Tú nad vodou držala prvé dva roky vo väzení aj jej spoluväzenkyňa. „Pomohla mi duševne, ale už nie som s ňou v kontakte a ani na ňu nemyslím. So životom, keď som bola vo väzení, už nechcem mať nič spoločné,“ dodala na záver Varholíková.

Tá aj napriek tomu, že je už skoro štyri roky na slobode, stále vstáva o 5.30 hod. ráno, čo je zvyk práve z basy. Okrem toho však musela navštíviť aj psychiatra. „Prvých 6 - 8 mesiacov doma bolo všetko v poriadku, spala som dobre. Potom som však nemohla spať, a tak som vyhľadala terapeuta. Ten mi diagnostikoval posttraumatický šok a dodnes ho stále navštevujem.“

Nehoda sa stala v auguste 2012, keď išla Varholíková domov do Košíc. Zbesilej jazde, pri ktorej došlo k zrážke s fiatom, keď usmrtila štyroch ľudí, mala predchádzať práve hádka s otcom jej mladšej dcéry. „V osudnú noc, keď sa stala nehoda, som bola nešťastná. Mala som problém s otcom svojej mladšej dcéry. Nežila som s ním, ani dcéru neakceptoval a prežívala som strašné časy a nevedela som sa s nimi vyrovnať,“ opísala najhorší deň vo svojom živote plavovláska.

„Išla som za ním, aby sme si veci vysvetlili, ale nechcel sa so mnou rozprávať. Robil mi to naschvál, lebo som ho opustila, keď mala dcéra pár mesiacov, keď som už nevedela znášať, ako ma podvádza,“ dodala. Pri otázkach, či pila pred nehodou, počas nej alebo po nehode, ako neskôr vypovedala, však prišlo k nepríjemnému tichu.

Tu sa Varholíková stiahla na chvíľku do seba a nakoniec sa ohradila tým, že na nehodu si poriadne nespomína. „Som rada, že si to nepamätám, lebo si to nechcem pamätať,“ dodala s tým, že ani dnes si stále nevie sadnúť za volant. „Nechcem šoférovať, lebo nikdy neviem, čo sa môže stať.“

Boháčka Eva Varholíková a jej mladý priateľ Matej: Rozchod?!

O rodine...

Varholíková, ktorá sa narodila ako Rezešová, vyrastala v maďarsky hovoriacej rodine, ktorá sa nakoniec „preslávila“ aj vďaka otcovi, ktorý sa stal štátnym tajomníkom. Práve jeho nové postavenie prinieslo rodine peniaze a prestíž, ktoré si užívala plnými dúškami aj Eva.

„Bolo obdobie, než som mala deti, že som si užívala párty život. Boli aj situácie, že som si zaletela s kamarátkami súkromným lietadlom do Londýna,“ povedala s iskierkou v oku. Napriek tomu však aj u nich doma panovala napätá atmosféra, ktorú spôsobil práve otec.

„Mali sme spolu veľa hádok, hlavne pre jeho neveru a preto, že mal s inou ženou aj dieťa, moju nevlastnú sestru,“ priznala bez prikrášľovania Eva, ktorá sa musela dívať najmä na trpiacu matku. „Mama však bola silná a kvôli nám deťom to zvládla,“ povedala. Dnes sú ako rodina stále súdržní a zo strany najbližších cíti podporu. „Správajú sa ku mne normálne, necítim z ich strany nič také, že by mi dávali nejaké nálepky. Poznajú ma a vedia, aká som.“

Ospravedlnenie v priamom prenose...

Napriek tomu, že Eva neverí, že by sa jej mohlo od pozostalých obetí dostať vykúpenia vo forme odpustenia, predsa len si neodpustila ospravedlnenie. Práve im venovala v spomínanej relácii úprimné slová, ktoré smerovala do kamery s nádejou, že sa dostanú k adresátom.

„Je pre mňa veľmi ťažké začať o tomto rozprávať, pretože viem, že je to pre vás náročné. Ale musím sa ospravedlniť. Potrebovala som čas, aby som vám to povedala správne a aby som bola naozaj úprimná a je mi to naozaj a vážne veľmi, veľmi ľúto,“ odkázala im Eva.

Kto je Sándor Friderikusz Otvoriť galériu Kto je Sándor Friderikusz Zdroj: pro I Foto: gt, anc, asf, aev, blikk

Maďarský novinár, reportér, televízny moderátor, redaktor a právnik pričuchol k rozhlasu už ako štrnásťročný. Už vtedy sa začal profilovať ako rebel. V roku 2005 ho vyhodili z Magyar Televízió, pretože napísal škaredý článok o šéfovi, ktorý sa podľa neho absolútne nehodil na to, viesť túto inštitúciu. Napriek tomu boli všetky jeho ďalšie relácie hitmi.

Na jar 2021 spustil svoj kanál na YouTube. Spovedal celebrity ako Antonio Banderas, Sophia Loren alebo supermodelka Cindy Crawford. Friderikusz počas svojej dlhej kariéry spovedal nielen celebrity, ale i množstvo politikov. Dokonca pomáhal Viktorovi Orbánovi v začiatkoch jeho politickej kariéry radiť jeho mediálnu kampaň. Je známy svojím ostrým jazykom a ešte ostrejšími otázkami mierenými rovno na telo.