Milionárska dcéra Eva Varholíková sa sťahuje z honosnej rezešovskej vily: Prvé zábery nového domova!

Jedna etapa sa skončila, druhá sa začína. Okázalú vilu v Košiciah po bývalom oceliarskom magnátovi Alexandrovi Rezešovi († 54) jeho žena Eva Rezešová predala.

Podarilo sa to po dvojročnej snahe, nakoľko cena nehnuteľnosti bola astronomických takmer 900-tisíc eur. Ako informoval Nový Čas, jej majiteľom sa stal pred pár mesiacmi len 22-ročný mladík z Košíc. Napriek tomu, že jeho meno už dávno svieti na liste vlastníctva, rodina sa začala z domu sťahovať len v týchto dňoch. Varholíková si tak už svoje veci z honosnej haciendy odniesla do nového príbytku.

Zbavili sa okázalého luxusu! Klan Rezešovcov sa na začiatku roka 2019 rozhodol okázalej vily prepchatej luxusným zariadením zbaviť. Státisíce eur za tento dom sa však zrejme dlhé dva roky zdali záujemcom priveľa, a preto nehnuteľnosť stále svietila v ponuke realitnej kancelárie. Napokon sa ju však podarilo koncom októbra minulého roka predať mladíkovi z Košíc, ktorý však rodinu v dome z nezistených dôvodov nechal ešte niekoľko mesiacov bývať.

Ako sa však zdá, aj tomu je už koniec. Eva Varholíková, dcéra niekdajšieho druhého najbohatšieho muža za vlády Mečiara Alexandra Rezeša († 54), si zbalila svoje veci do igelitových vriec a dom v týchto dňoch opustila. Jej kroky tak viedli do nového príbytku, kde začne nový život. "Nový domov," napísala stroho k fotke. Nejde však o taký prepych a zariadenie ako na zámku, čo bolo príznačné pre haciendu Rezešovcov, ale o moderné bývanie a zariadenie.

Za predaj luxusnej nehnuteľnosti tohto klanu, v susedstve ktorej býva aj Varholíkovej brat Július Rezeš s manželkou, misskou Evou Džodlovou, mohla rodina zinkasovať takmer 900-tisíc eur. Na nový začiatok je to rozhodne slušná čiastka. Kde sa však Varholíková presne pobrala, nevedno. A rovnako tak ani to, či bude bývať aj so svojou mamou, ktorá jej bola počas pobytu vo väzení najväčšou oporou.