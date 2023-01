V poriadku treba mať nielen pneumatiky, ale aj svetlá či stierače: Viete ako jazdiť v zime?

Je to tu! Po nezvyčajne teplých týždňoch sme sa v posledných dňoch dočkali snehovej nádielky na celom území Slovenska. Kto však z toho určite nemá radosť, sú motoristi. Jazda v takomto počasí kladie vyššie nároky na auto i na šoférov.

Pneumatiky

Ak ste nemenili letné za zimné, tak ďalej ani nečítajte. Pre vás máme len jednu radu – nejazdiť! Aj tí, ktorí majú úplne nové zimné pneumatiky s kvalitným dezénom, by však mali prispôsobiť jazdu podmienkam na vozovke. Zimné pneumatiky síce zmierňujú dôsledky počasia, ale rozhodne nie sú všemocné.

Majte na pamäti, že brzdná dráha je dlhšia ako na suchej vozovke a do zákrut by ste tiež mali vchádzať pomalšie. Je veľký rozdiel v tom, či do cieľa prídete o pár minút neskôr, alebo neprídete vôbec. A nelepte sa na auto pred vami! Nielen pre prípad náhleho brzdenia – oceníte to aj vy, ak sa za predchádzajúcim autom víri voda a nečistoty z vozovky.

Stierače

V tomto období je viac zrážok a aj autá víria vodu z vozovky, takže stierače si užijú práce dosýta. Ak po zotretí ostávajú na čelnom skle šmuhy, je najvyšší čas vymeniť ich!

Pozor! Ak je auto ráno zasnežené, alebo má námrazu na sklách, za žiadnych okolností sa nepokúšajte očistiť to stieračmi. Hrozí nielen strhnutie primrznutej gumy, ale aj pokazenie ich motorčekov, ktoré nezvládnu námahu pri ťažkom mokrom snehu. A vy pôjdete namiesto do práce ísť do servisu.