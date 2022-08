Je možné, že úroky ešte porastú: Ako reagovať na neúprosné zdražovanie hypoték?

Splácate hypotéku, ale stále ste nereagovali na rast úrokov v bankách? Európska centrálna banka (ECB) 21. júla zvýšila kľúčovú sadzbu, čo môže viesť k ďalšiemu zdraženiu úverov. Takže niet na čo čakať, začnite konať. Viete však, čo môžete urobiť? Aké možnosti máte?

Európska centrálna banka po prvý raz od roku 2011 zvýšila základný úrok a pravdepodobne v tom bude pokračovať. Najbližšie bude mať možnosť už v septembri a potom ešte koncom roka. Otázkou je, ako to ovplyvní sadzby v slovenských bankách.

„Banky môžu výraznejšie zdražieť úverové produkty, čiže zdražejú aj hypotéky, spotrebné úvery, lízingy, kreditné karty či povolené prečerpania,“ tvrdí investičný analytik FinGO.sk František Burda. Asi väčšina dlžníkov reagovala na prvé náznaky zvyšovania úrokov a už na jar si predĺžila obdobie fixácie. Kto tak neurobil, môže mať problém.

Aké možnosti máte

Ak sa vám fixácia má skončiť budúci rok či o dva, musíte rátať s tým, že taký úrok, aký máte dnes, už nebudete mať. Čo môžete urobiť? Choďte do banky a opýtajte sa, aký úrok by vám ponúkli, keby ste predĺžili obdobie fixácie a ako by sa to premietlo do výšky vašej splátky. Hlavne sa neunáhlite.

„V takomto prípade si prepočet vyžaduje osobitnú pozornosť, aby ľudia zbytočne nerefinancovali, a tým úver preplatili viac, ako keby zostali pri pôvodnej sadzbe,“ tvrdí výkonný riaditeľ Finančného kompasu Matej Dobiš. Úroky z hypoték v tunajších bankách stúpajú od marca. Stačilo, že ECB naznačila obavy z dôsledkov vysokej inflácie, a „trhy“, teda finančné domy začali reagovať.

„Trhové správanie nečaká na oficiálne oznámenie centrálnych bankárov, ukazuje sa tu sila očakávaní, a tak sme mohli pozorovať rast ceny peňazí na trhu, čo sa napokon prejavilo aj v úrokových sadzbách na bankových produktoch,“ pripomína analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák. Ani zdraženie úverov však zatiaľ neviedlo k zníženiu dopytu po nich.