Chrípku nikdy nepodceňujte! Je nebezpečnejšia, než sa zdá: Môže vyvolať týchto 6 smrteľných stavov

Chrípka poriadne zatočila s celým postpandemickým svetom. Toto ochorenie väčšinu z nás pošle na pár dní do postele a najneskôr za dva týždne sme opäť v plnej kondícii. Nie je to však vždy tak! Prečo by ste nikdy nemali podceňovať chrípku?

Nie všetci patria medzi šťastlivcov a po pár dňoch ťažkostí sa z chrípky dostanú. Ako informuje portál The Sun, pre niektorých ľudí sa tento zákerný vírus môže rozvinúť do jedného z týchto šiestich smrteľných stavov a v najhoršom prípade sa komplikácie môžu skončiť smrťou. 1. Neurologické problémy

V zriedkavých prípadoch môže vírus chrípky spustiť zápal v mozgu, známy aj ako encefalitída. Podľa lekárky môže tento stav spôsobiť, že sa budete cítiť extrémne zle. Ľudia, ktorých postihne tento zápal, sa často cítia zmätení, dezorientovaní a strácajú vedomie. 2. Sepsa

U niektorých môže chrípka viesť k rozvoju sepsy. Je to reakcia tela na závažnú infekciu. Tento stav je však veľmi ťažké identifikovať. Dospelí, u ktorých sa tento stav rozvinie, majú pravdepodobne veľmi nízku telesnú teplotu, cítia sa zmätení, majú nezrozumiteľnú reč, trpia dýchavičnosťou a môžu stratiť vedomie. 3. Astmatické záchvaty

Chrípka môže u ľudí trpiacich astmou zvýšiť pravdepodobnosť záchvatu. Okrem vyššej pravdepodobnosti výskytu záchvatu môže astmatikovi chrípka spôsobiť až opuch a zúženie dýchacích ciest. To následne môže viesť až k smrteľnému záchvatu. Doktorka radí astmatikom, aby svoj stav neustále kontrolovali a konzultovali s lekárom.