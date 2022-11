Sneženie je už za dverami! Meteorológovia to vidia jasne: Biela zima príde za pár dní

Na Slovensku by čoskoro malo začať snežiť. Tentoraz sa predpoveď netýka len hôr, ale už aj nížin, kedy sa dočkáme bielej zimy?

Na Slovensko mieri sneženie, informuje o tom portál iMeteo.sk. Podľa predpovedí sa má počasie na našom území zhoršiť, čo znamená nižší tlak a viac zrážok. Zrážky by vzhľadom na nízke teploty mali byť snehové.

Už prvého decembra sa začína meteorologická zima, ktorá potrvá až do konca februára. Čoskoro by to malo na Slovensku vyzerať skutočne ako v počas typickej zimy. Kým štvrtok ešte môže byť slnečný, v piatok sa podľa portálu charakter počasia zmení.

Zrážky by mali prísť aj do susedného Rakúska, Česka či Poľska. "Hranica sneženia by sa mala pohybovať okolo nadmorskej výšky 200 metrov, a tak sa sneženie môže vyskytnúť aj vo vyššie položených častiach Bratislavy," uvádzajú meteorológovia.

V piatok večer by postupne malo začať snežiť aj na ďalších miestach Slovenska, od západu smerom na východ. V sobotu nadránom by zrážky mali ustávať.