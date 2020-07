Dominika Cibulková mala počas pôrodu manžela pri sebe: Michal sa o mňa veľmi bál

Má nedeľniatko! Najsledovanejšia tehotná celebrita tohto roka, tenistka Dominika Cibulková (31), porodila 14. júna v luxusnej klinike vo Viedni synčeka Jakubka.

„Náš svet bude od tejto chvíle navždy úplne iný. Vítame ťa, náš drahý syn Jakub Navara,“ napísala len pár hodín po pôrode na instagram tenistka a spustila tým doslova lavínu gratulácií.

Tak ako život, aj tehotenstvo si športovkyňa očividne užívala a nemala vraj počas neho žiadne výraznejšie ťažkosti. „Ešte stále sa cítim úplne v pohode, vlastne tak ako počas celého tehotenstva,“ prezradila nám v poslednom rozhovore pred pôrodom, i keď jedným dychom priznala, že predsa len sa pasuje aj s únavou. „A začínam trochu funieť,“ zasmiala sa.

Napriek tomu ale v súlade so svojím životným štýlom dopriala koncom mája sebe aj svojim najbližším takzvanú „baby shower party“. V luxusnej reštaurácii na nábreží Dunaja dostala Dominika množstvo darčekov pre svoje dieťatko, pričom v mnohých prípadoch išlo o poriadne luxusné kúsky.

Okrem toho pomáhala manželovi Michalovi s dokončovaním chalupy na Záhorí. „Večer som doslova padla do postele. Navyše mi únavu zhoršujú aj silná alergia na peľ, trávu, prach a astma. Inak som úplne v pohode a všetko zvládam,“ rozprávala nám pred pár týždňami.

Pôrod v luxuse

Zaujímavé je, že napriek pandémii a komplikáciám s vycestovaním do zahraničia sa rozhodla za každú cenu rodiť v susednom Rakúsku, konkrétne na luxusnej viedenskej súkromnej klinike. „Dosť dlho to bola pre mňa dilema, ale už je všetko vybavené. Papiere sú prichystané, aby nás nezaskočil nejaký problém. Michal aj ja máme vybavenú výnimku, takže po návrate z pôrodnice na Slovensko bude domáca karanténa,“ vysvetľovala spokojne.

Bývalá štvrtá hráčka sveta mala u susedov, v pôrodnici pripomínajúcej skôr luxusný hotel, oveľa väčší komfort i súkromie, ako by ju čakal doma na Slovensku. Balenie vraj vôbec nebolo komplikované. ,,Zisťovala som presne, čo potrebujem, a bolo mi povedané, že si mám priniesť len nejaké hygienické potreby a nočné košele. Pre dieťatko nemám nosiť nič, lebo mi tam všetko dajú, takže žiadne veľké balenie do pôrodnice netreba. Jakubkovi zoberiem na výber dvoje body na oblečenie z pôrodnice domov,“ povedala Cibulková a pridala ešte jednu perličku: ,,Mám už pár dní opatrovateľku. Je to dlhoročná zdravotná sestra, ktorá mi bude pomáhať s malým.“