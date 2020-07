Drsniaci sa na trati nestratili: Hokejisti si vyskúšali náročné preteky

Dali si do tela! Pred pár dňami sa v Zlatníckej doline uskutočnil 2. ročník extrémnych bežeckých pretekov pod názvom Skalický drsňák.

Zúčastnili sa na ich aj dvaja slovenskí hokejisti –, ktorí na 13-kilometrovom úseku triumfovali!

Bývalí juniorskí reprezentanti sa aj takouto formou udržujú vo forme na novú sezónu.

„Práve Laco Romančík ma nahovoril, či sa nezúčastním tejto akcie, tak som prikývol. Bola to zaujímavá skúsenosť, behali sme prakticky v lese v rámci cyklistického okruhu, kde boli rôzne prekážky,“ prezradil útočník Slovana Šimon Petráš, ktorý vo svojej kategórii do 29 rokov vyhral a Romančík skončil na druhej priečke. „Povedali sme si, že ideme naplno, čo sa aj podarilo. Bola to makačka, ale dobrý tréning v rámci letnej prípravy,“ doplnil.