Rekreačný príspevok by malo získať viac Slovákov: Ministerstvo chce zaviesť pri poukazoch aj ďalšie zmeny

Štát by mal uhrádzať za zamestnávateľov časť rekreačného príspevku pre ich zamestnancov aj spätne.

Zmenou podmienok poskytovania príspevku na ubytovanie na Slovensku chce zároveň podporiť domáci cestovný ruch. Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV) v súčasnosti ešte prepočítava podmienky navrhovaných zmien pre rekreačný príspevok, resp. poukaz s Inštitútom finančnej politiky na Ministerstve financií SR.

"Majú trochu inú metodiku ako my, lebo cestovný ruch je veľmi ťažko vypočitateľný," povedal minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina). "Bez ohľadu na to, kedy to technicky predložíme na vládu, lebo verím, že to predložíme, budú tieto poukazy platiť retroaktívne, to znamená, budú zúčtovateľné aj pobyty našich občanov na Slovensku aj spätne," poznamenal Doležal. Vláde chce materiál predložiť čo najskôr, vláda. resp. koaličná rada však podľa neho momentálne mala iné priority.

Návrh ministerstva dopravy a výstavby, aby štát uhrádzal zamestnávateľom ich podiel 55 % (275 eur) z rekreačného príspevku zamestnancom na domácu dovolenku v maximálnej výške 500 eur, by mal predbežne platiť do konca roku 2021. Nárok na príspevok by navyše mali mať všetci zamestnanci bez ohľadu na dĺžku pracovného pomeru u aktuálneho zamestnávateľa, s výnimkou ľudí v skúšobnej lehote. V súčasnosti je podmienkou, že sú u zamestnávateľa minimálne dva roky a využijú ubytovanie na Slovensku aspoň na dve noci. Ak by príspevok na rekreáciu podľa rezortu dopravy využilo 450 tisíc ľudí v plnej výške 500 eur, štát by uhradil zamestnávateľom 55 % sumy, v prepočte takmer 124 miliónov eur. Keby sa zachoval súčasný stav, náklady štátu by dosiahli zhruba 323 miliónov eur. "Keď zavedieme túto schému a využije ju 450-tisíc ľudí, neprídeme približne o 30-tisíc pracovných miest," informoval nedávno generálny riaditeľ sekcie cestovného ruchu na ministerstve dopravy a výstavby Radúz Dula. Za prvé štyri mesiace tohto roka podľa neho prišlo o prácu v ubytovacích a stravovacích službách už deväťtisíc ľudí.

Zámer štátu preplácať zamestnávateľom náklady na rekreačný príspevok pre zamestnancov môže naštartovať domáci cestovný ruch postihnutý následkami koronakrízy. Prezident Zväzu cestovného ruchu SR (ZCR) Marek Harbuľák si myslí, že vzrastie záujem Slovákov o trávenie dovolenky doma v letnej sezóne a v zimných mesiacoch. "Očakávam, že sa dopyt zvýši. Môže to oživiť cestovný ruch," povedal Harbuľák, ktorý je tiež generálnym manažérom Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska. "Je to pre nás určite dobré. Nie je to niečo extra, čo na Slovensku žiadame, takúto podporu možno formou trochu iných realizácií, alebo obdobnú majú aj v iných krajinách," uviedol prezident ZCR.