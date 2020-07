Maddie pred rokmi záhadne zmizla: Zarážajúce odhalenia o podozrivom, tomu sa dá len ťažko uveriť

Dalo sa podobnej tragédii predísť? Presne to je otázka, ktorú si svet kladie po tom, ako sa prevalilo, že hlavný podozrivý v prípade zmiznutia malej Maddie McCan, Nemec Christian Brueckner, bol už v minulosti dvakrát z Portugalska za obťažovanie detí vyhostený.

Prvý krát sa to stalo ešte v roku 1999 a odsedel si dva roky za obťažovanie detí. Situácia sa opakovala v roku 2017, kedy sa odhaľoval pred deťmi na ihrisku a pri prehliadke u neho doma našli detské porno. Vyhodili ho z krajiny a za mrežami strávil 15 mesiacov. O to viac zarážajúce je, že polícia priznala, že nikdy nebol ani len v okruhu podozrivých v prípade záhadného zmiznutie malej Angličanky. Ako píše web Metro, v roku 2019 ho odsúdili za znásilnenie 72-ročnej turistky v Portugalsku, ktoré sa odohralo v 2005.

Súdili ho tiež v spojitosti s drogami. Moderátorka portugalskej televízne šou povedala. „Je ťažké tomu uveriť, no je to pravda. Podozrivý muž bol vyhostený z Portugalska za sexuálne zločiny dvakrát, no nebol nikdy vyšetrovaný v spojení so zmiznutím Maddie.“