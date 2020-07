Nemecký minister vnúrtra: Migrantov by malo prijímať viac štátov EÚ

Nemecký minister vnútra Horst Seehofer žiada, aby sa na prijímaní migrantov zachránených v Stredozemnom mori podieľalo viac štátov Európskej únie.

Dosiaľ ide len o päť až šesť krajín a "takto to ale nemôže zostať", povedal kresťanskodemokratický politik pre nedeľňajšie noviny Welt am Sonntag. Informovala o tom agentúra DPA.

Dohoda na zachraňovaní ľudí, ktorí sa ocitnú na mori v núdzi, by podľa Seehofera mohla byť "vzorom" pre európsku dohodu o zásadnej reforme azylového systému. Nemecký minister dúfa, že Únia v rámci aktuálneho nemeckého predsedníctva v Rade EÚ dosiahne aspoň politické porozumenie v oblasti migrácie. Patrilo by k tomu prvé preverovanie žiadostí o azyl už na vonkajšej hranici EÚ, ako aj "okamžité" navracanie osôb, ktorých žiadosti o ochranu sú zrejme neodôvodnené.

"V EÚ by boli rozdeľovaní len tí, ktorí by vedeli dôveryhodne predložiť žiadosť o ochranu," povedal Seehofer. Nemecko prevzalo 1. júla predsedníctvo v Rade EÚ na najbližších šesť mesiacov a z tejto pozície môže ovplyvňovať aj politický rokovací program Únie. Seehofer bude v tomto období viesť stretnutia so svojimi rezortnými partnermi z ďalších členských štátov.

Reforma európskej migračnej a azylovej politiky už roky fakticky nenapreduje. Hlavným bodom sporov je rozdelenie žiadateľov o azyl. Krajiny ako Maďarsko, Česko a Rakúsko kategoricky odmietajú záväzné prijímanie migrantov, konštatuje DPA. Európska komisia chcela už pred mesiacmi predložiť reformné návrhy, o ktorých by mohli rokovať členské krajiny a Európsky parlament. Opakovane to však odložila, naposledy pre prebiehajúce rokovania o financiách Únie.