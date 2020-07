Belasí nedali Michalovciam žiadnu šancu, DAC zamotala boj o 2. miesto

V sobotňajšom stretnutí 4. kola Fortuna ligy v nadstavbovej skupine o titul zvíťazil domáci FC DAC 1904 Dunajská Streda nad MŠK Žilina 2:0 a udržal si šancu na druhé miesto.

Na Žilinu stráca tím zo Žitného ostrova už len jeden bod, na budúcu sobotu nastúpi DAC v Ružomberku a MŠK hrá pod Dubňom proti Michalovciam.

Domáci sa od úvodu pustili do svojho súpera. V 7. minúte Divkovič vysunul Kalmára, ktorý poslal loptu mierne nad bránku. O minútu neskôr sa Iľko prepracoval do šestnástky z pravej strany, jeho prihrávka pred bránku ale nenašla adresáta. V 16. minúte dostal prihrávku z ľavej strany Ďuriš, ktorý z hranice pokutového územia mieril vedľa.

V 23. minúte Blackmanov center z pravej strany tečoval hosťujúci obranca, následne Kalmár poslal loptu hlavou tesne nad. V 26. minúte DAC pritlačil, Blackmanovu prihrávku Balič tečoval k Divkovičovi, ktorého strelu musel Petráš vyraziť. Zápas sa divákom páčil, keďže sa hral obojstranne útočný futbal. V 39. minúte Žilina išla do prečíslenia, Ďuriš na pravej strane nacentroval na Kurminowského, ktorý hlavou prihral Gonovi, ale ten prestrelil bránu. V 42. minúte prišla ďalšia šanca Kalmára, Davisov center však poslal hlavou nad.

V 48. minúte Fábry zahral priamy kop z pravej strany, Sharani hlavou poslal loptu do žrde. V 59. minúte sa DAC ujal vedenia. Divkovič prešiel na pravej strane, prihral pred bránu striedajúcemu Sharanimu, ktorý z otočky poslal loptu do siete – 1:0. Šancu na vyrovnanie mal na nohe Bernát v 66. minúte, ale loptu poslal tesne vedľa Jedličkovej brány. V 70. minúte bolo pred bránou Žiliny opäť horúco, ale pokusy Sharaniho a Kalmára boli zblokované.

V 78. minúte faulovali Schäfera v pokutovom území a nariadenú jedenástku Kalmár premenil – 2:0. V 83. minúte Bernát dostal výbornú prihrávku za obranu, ale zoči-voči brankárovi neuspel, Jedlička jeho pokus zmaril. V 88. minúte Kalmár výbornou prihrávkou vysunul Baliča na pravej strane, ten ale poslal loptu nad. V 90. minúte ešte Schäfer vyskúšal strelu pri brániacom hráčovi, ale Petráš si s ňou poradil.

FC DAC 1904 Dunajská Streda – MŠK Žilina 2:0 (0:0)

Góly: 59. Sharani, 78. Kalmár (z 11 m). Rozhodovali: Kráľovič – Štrbo, Poláček, ŽK: Divkovič – Bernát, 5747 divákov

FC DAC: Jedlička – Blackman (46. Sharani), Malý, Kružliak, Davis – Schäfer, Njie, Kalmár, Balič, Nagy – Divkovič (81. Šimčák)

Žilina: Petráš – Vallo, Kopas, Minárik, Sluka – Gono, Fazlagič (66. Myslovič) – Bernát – Ďuriš, Kurminowski (66. Paur), Iľko (78. Kaprálik)

vo 4. kole nadstavby Fortuna ligy v skupine o titul. "Belasí" si pripísali na konto už 21. ligové víťazstvo v sezóne poznačenej koronakrízou a výborne sa naladili na stredajšie finále Slovenského pohára - Slovnaft Cupu, v ktorom v domácom prostredí privítajú MFK Ružomberok.

V nadstavbe ešte Slovan nestratil ani bod. Na jeho prvý domáci duel po spustení ďalšej fázy uvoľňovania opatrení v súvislosti s pandémiou COVID-19 si na tribúny našlo cestu 3561 divákov.

Prvé minúty duelu ponúkli na Tehelnom poli tradičný obraz hry. Slovan hral do plných, kontroloval loptu a jeho súper pozorne bránil a sústredil sa na brejky. Prvé poriadne vzrušenie priniesla až 18. minúta, keď center z pravej strany na päťke tesne nedočiahol Strelec, chýbalo mu pol kroku.

V 27. minúte to skúsil technicky z priameho kopu od ľavej čiary šestnástky kapitán Nono, ale lopta išla tesne nad. Na druhej strane odpovedal strelou tesne vedľa ľavej tyčky Žofčák, Slovan mal potom viacero centrov do pokutového územia, pokúšal sa aj o streľbu zo stredných vzdialeností, ale nič vážnejšie sa neurodilo. Až posledných päť minút prvého dejstva okorenili domáce góly. Najprv v 40. minúte napriahol spoza šestnástky Nono, lopta pred Kirom nepríjemne skočila a na prekvapenie mnohých zapadla za jeho chrbát. O tri minúty smeroval do šestnástky hostí ďalší center, ktorý si Konstantinidis ukážkovými nožničkami napálil do vlastnej brány.

Slovan začal v druhom polčase tam, kde v prvom skončil. V 48. minúte prudký center Lovata do šestnástky prepadol za chrbát michalovského obrancu k Rataovi, ktorý nekompromisnou bombou pod brvno vystavil Kiru len do úlohy štatistu - 3:0. Slovan si išiel svoje, tlačil, jeho súper nestíhal a v 61. minúte Ratao z tesnej blízkosti na dvakrát prekonal Kiru aj druhýkrát. Vo zvyšku zápasu sa aktéri ešte snažili zmeniť skóre, ale nepodarilo sa. Veľmi pekné, hoci neúspešné boli najmä Čavričove nožničky, na druhej strane brankár Trnovský výborne vyrazil nepríjemnú strelu Hovhannisjana.

ŠK Slovan Bratislava - MFK Zemplín Michalovce 4:0 (2:0)

Góly: 48. a 61. Ratao, 40. Nono, 43. Konstantinidis (vlastný). Rozhodovali: Prešinský - Tomčík, Galo, bez kariet, 3561 divákov.

Slovan: Trnovský - Pauschek, Apau, Vernon, Lovat - Mustafič, Nono - Daniel, Strelec (63. Moha), Ratao (71. Medved) - Ožbolt (55. Čavrič)

Michalovce: Kira - Konstantinidis (65. Mendez), Kolesár, Grič, Vojtko, Popovits (65. Diarra) - Begala, Savvidis, Neofytidis - Žofčák (46. Hovhannisjan), Kvocera

Zverenci Mariána Šarmíra sa vďaka tomu dostali na štvrté miesto tabuľky pred Ružomberok a Michalovce.: 28. Tzandaris, 86. Tešija.: Pavlík – Žákech, Jekkel, ŽK: bez kariet, 1527 divákov.: Dominik Takáč – Turňa, Anthony, Moenza - Tešija, Tzandaris - Cabral (66. Sekera), Gamboš, Yao - Sobczyk (71. Benovič), Vukojevič (64. Yusuf): Macík – Čurma, Mrva, Twardzik – Kojnok (70. Almási), Dalibor Takáč (75. Kochan), Filinský, Kmeť (54. Brenkus), Mojžiš - Ďungel, Regáli: 52. Pavlík, 64. Fadera.: Kružliak – Hancko, Pozor, ŽK: Vrábel, De Jesus Nascimento, Faško - Chríbik, Pavlík, Župa, Jacko, Fadera, Weir, ČK: 43. Vrábel - 88. Fadera (obaja po druhej ŽK): Šípoš – Kuník, Podhorin, Kóša, Fabiš – De Jesus Nascimento (60. Štefanec), Javorčič (46. Gatarič) – Vrábel, Faško, Chobot (86. Danek) – Ristovski: Jenčo – Dzurík (80. Hatok), Pavlík, Jacko, Župa – Blahút, Weir, Chríbik, Badolo (46. Fadera) – Matič, Abrahám (73. Pellegríni): 11. Kadák, 38. Čatkovič, 72. Corryn - 28. Špehar, 37. Vuk. Rozhodovali: Micheľ - Ádám, Hrmo, ŽK: Šulek, Križan (obaja Trenčín), 147 divákov.: Šemrinec – Slávik, Križan, Šulek, Ligeon (71. Ghali) – Čatakovič (77. Zubairu), El Mahdioui, Kadák (65. Corryn) – Bukari, van Kessel, Comvalius: Kanurič – Morong, Michalík, Ba, T. Dabó – Duranski (84. Jarovič), Adekuoroye – Iván (87. Vucenovič), Rorič (62. Potoma), Vuk – Špehar