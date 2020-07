Špekulácie okolo odchodu Messiho z Barcelony neutíchajú: Jasný odkaz trénera klubu

Tréner španielskeho futbalového klubu FC Barcelona Quique Setien (61) sa nechce vyjadrovať k možnému odchodu Lionela Messiho (33) z tímu.

Argentínsky útočník nie je spokojný so smerovaním klubu a podľa rádia Cadena Ser preto prerušil rokovania o novom kontrakte. Ten súčasný mu vyprší na budúci rok v lete a po medializovaných sporoch so Setienovým asistentom sa čoraz viac špekuluje o jeho odchode.

"Nebudem o ničom špekulovať, pretože som od neho o tom nepočul a neviem, že by niečo také povedal. Rozprávame sa o tom, o čom sa musíme rozprávať a o ničom inom," uviedol tréner.

Zložitá je aj pozícia Antoinea Griezmanna, ktorý odštartoval tri z uplynulých štyroch zápasov Bracelony len na lavičke náhradníkov. V šlágroch so Sevillou a Atleticom Madrid navyše odohral dokopy iba 13 minút a Katalánci oba len remizovali. "Je v poriadku, prehodil som s ním pár slov, je to veľký profesionál a chápe situáciu. Neovplyvní ho to, je to veľmi pozitívny človek a môžeme s ním počítať na 100%," uviedol Setien.

Barcelonu čaká v nedeľu ďalší ťažký súboj na pôde vo forme hrajúceho Villarrealu, ktorý z predošlých šiestich duelov vyhral päť, jeden remizoval a poskočil na piate miesto tabuľky. Setien v súboji nemôže počítať s Frenkiem de Jongom, Samuelom Umtitim a Ousmanem Dembelem. Barcelona stráca na vedúci Real Madrid štyri body, do konca súťaže zostáva päť kôl. Informovala agentúra AFP.