Gólové predstavenie Manchestru United, mizivá šanca na záchranu pre Dudov Norwich

Futbalisti Manchestru United zvíťazili v sobotňajšom zápase 33. kola Premier League doma nad AFC Bournemouth 5:2 a natiahli ligovú sériu bez prehry na deväť duelov.

Domáci síce inkasovali už v 15. minúte po peknej akcii Juniora Stanislasa, no ešte do polčasu otočili na 3:1. Na 1:1 vyrovnal talentovaný mladík Mason Greenwood a ďalšie góly pridali Marcus Rashford z jedenástky a v nadstavenom čase Anthony Martial. Po zmene strán sa Bournemouth dotiahol na rozdiel jedného gólu, keď sa z pokutového kopu presadil Joshua King, no domáci mu vyrovnanie nedopriali.

V 54. minúte pridal Greenwood svoj druhý gól a o päť minút z priameho kopu parádne trafil Bruno Fernandes. Dvadsaťpäťročnému Portugalčanovi sa po januárovom príchode do Anglicka nesmierne darí, v deviatich ligových zápasoch strelil už šesť gólov a pridal päť asistencií.

"Červení diabli" figurujú na 4. mieste tabuľky o bod pred piatou Chelsea, ktorá má k dobru večerný zápas s Watfordom, a tri body za tretím Leicestrom.

V sobotu nezaváhali ani "Foxes" a na domácej pôde zdolali Crystal Palace 3:0. V prvom polčase gól nepadol, no Leicester sa dostal do vedenia v 49. minúte, keď sa po centri z ľavej strany presadil Kelechi Iheanacho. V závere zápasu prišli chvíle najlepšieho strelca súťaže Jamieho Vardyho, ktorý najprv využil veľkú chybu obrany a v nadstavenom čase pridal po úniku svoj 21. gól v sezóne. V oboch prípadoch mu prihral Harvey Barnes.

O víťazný zásah sa postaral v 25. minúte po rýchlom brejku belgický stredopoliar Leandro Trossard. V domácom drese hral do 67. minúty slovenský reprezentant Ondrej Duda. Pre Norwich to bola už piata ligová prehra po sebe a v tabuľke figuruje na poslednom mieste s mizivou šancou na záchranu.: 25. Trossard/O. Duda (Norwich) hral do 67. minúty/: 29. a 54. Greenwood, 35. Rashford (z 11m), 45.+2 Martial, 59. Fernandes - 15. Stanislas, 49. King (z 11m): 49. Iheanacho, 77. a 90.+4 Vardy