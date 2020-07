Dočkali sme sa! Ryanair spustil po štyroch mesiacoch lety z Bratislavy: Tieto krajiny sú v ponuke

Írska nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair po takmer štyroch mesiacoch od zastavenia letov postupne obnovuje pravidelné linky z Bratislavy. Prvé dva lety vypravila v sobotu ráno do bulharského Burgasu pri Čiernom mori a do cyperského letoviska Pafos na pobreží Stredozemného mora.

V pondelok plánuje uskutočniť aj let do severogréckeho Solúna. Najväčší letecký dopravca na bratislavskom letisku začal opäť prevádzku ako druhý v poradí. Maďarská nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air obnovila lety zo slovenskej metropoly ešte 15. júna zatiaľ na linke do bulharskej Sofie.

Generálny riaditeľ Letiska M. R. Štefánika v Bratislave Jozef Pojedinec privítal, že Ryanair po nútenom uzemnení flotily pre koronavírus môže opäť lietať z ich letiska. "Dopravca zredukoval v rámci celej európskej siete svojich liniek počet letov na toto leto na približne 40 percent. Z Bratislavy bolo vlani v ponuke 26 pravidelných letov Ryanairu, tento rok v lete plánuje obnoviť len dvanásť liniek. Z nich sú však štyri do destinácií vo Veľkej Británii, z ktorej aj naďalej platí zákaz letov," povedal Pojedinec. Pripomenul, že Ryanair je ich dlhodobý, stabilný partner, tento rok v októbri uplynie 15 rokov, odkedy začal prvýkrát lietať z bratislavského letiska. "Šesť rokov tu má aj svoju základňu," uviedol Pojedinec.

Ryanair okrem letov do Burgasu, Pafosu a Solúnu plánuje obnoviť lety aj do iných destinácií - na grécky ostrov Korfu 7. júla, do španielskej Palmy de Mallorca a Malagy 7. a 10. júla, do írskeho Dublinu 8. júla a dotalianskeho Alghera na Sardínii 11. júla. Dopravca plánoval už od 1. júla obnoviť pravidelné lety z Bratislavy, keďže od začiatku tohto mesiaca začal prevádzkovať tisíc letov denne na európskych linkách. Keďže Slovensko dovtedy neuvoľnilo letecké spojenie s Veľkou Britániou, s Írskom a Španielskom, plánované lety do Birminghamu, Edinburghu, Manchesteru, Londýna, Dublinu, Malagy, na Malorku nemohol uskutočniť.

Začiatok prevádzky leteckých spojení z Bratislavy do destinácií v ďalších krajinách závisí od oficiálneho povolenia civilnej leteckej dopravy, napríklad, so Španielskom, s Talianskom, Írskom, Francúzskom, Holandskom či Belgickom. Tie sa už tiež dostali na zoznam epidemiologicky menej rizikových štátov, s ktorými môže byť obnovenéaj letecké spojenie. Veľká Británia, kam donedávna takisto viedli pravidelné linky z bratislavského letiska, na tomto zozname ešte chýba.

Riaditeľ letovej prevádzky bratislavského letiska Imrich Ancin informoval, že začiatok letnej charterovej sezóny očakávajú od polovice júla. "Odvtedy už predávajú lety pre dovolenkárov aj cestovné kancelárie. Od 16. júla pribúdajú lety na Zakyntos, do Heraklionu na Kréte, na Rodos, do Burgasu a v pláne sú aj lety do Antalye v Turecku alebo Hurghady v Egypte," priblížil Ancin. Lety do posledných dvoch destinácií podľa neho bude závisieť od otvorenia hraníc Slovenska, resp. uvoľnenia cestovania s Tureckom a Egyptom, ktoré sú stále zavreté a lety nemožno vykonať.

Na letiskách je povinné prekrytie horných dýchacích ciest rúškom alebo šálom či šatkou (neplatí to pre deti do troch rokov) a nosenie rúška na letisku aj na palube lietadla, ako aj dezinfekcia rúk pri vstupe do budovy letiska, dodržiavanie sociálnych rozostupov aspoň dva metre pri vybavení na checkine a na bezpečnostnej kontrole. Zároveň cestujúcim po prílete merajú telesnú teplotu, zamestnanci letiska nosia pri vybavení cestujúcich ochranné prostriedky.