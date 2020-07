Dôležité informácie pred cestou do Bulharska: Ak chcete ísť autom, toto musíte vedieť

Ani v silnej konkurencii najrozmanitejších prímorských destinácií nestráca Bulharsko, ktoré ponúka až 180 slnečných dní v roku, svoj pôvab. Dovolenkárov zo Slovenska lákajú rok čo rok najmä pláže Čierneho mora v letoviskách - ako napríklad Slnečné pobrežie, Zlaté piesky, Primorsko, Pomorie, Albena, Nessebar alebo Sozopol, pričom nemálo turistov zamieri do Bulharska autom.

"Zo Slovenska majú motoristi k bulharskému čiernomorskému pobrežiu na výber z dvoch trás: cez Rumunsko alebo cez Srbsko. V aute môžete stráviť približne 18 až 19 hodín, a to nepočítame prípadné prestávky. Cesta cez Srbsko je dlhá asi 1400 kilometrov, väčšia časť po diaľniciach. Srbsko však ešte nie je členskou krajinou Európskej únie, a preto sa môžu vodiči zdržať na kontrolách na srbských hraniciach. Cesta cez Rumunsko je približne rovnako dlhá, ale oveľa pomalšia, pretože v Rumunsku, chýba dobudovaná sieť diaľnic," povedal pre TASR Ľuboš Kasala, poverený v RTVS vedením Odboru motorizmu.

Z dvoch trás cez Rumunsko alebo Srbsko odporúčajú motoristickí odborníci pohodlnejšiu, rýchlejšiu a bezpečnejšiu, ktorá vedie cez Maďarsko a Srbsko. "Pri ceste cez Maďarsko nezabudnite na elektronickú diaľničnú známku, rovnako ju potrebujete v Rumunsku." V Srbsku sa platia diaľničné poplatky na mýtnych bránach, spolu zaplatia motoristi za mýtne v tejto krajine od 12 do 22 eur.

Ceny diaľničnej známky pre osobné vozidlá s hmotnosťou do 3,5 t:

Maďarsko

10-dňová diaľničná známka 14,90 eura

mesačná diaľničná známka 18,80 eura

ročná diaľničná známka 139,80 eura

V Maďarsku sa dá zakúpiť diaľničná známka online na: https://ematrica.nemzetiutdij.hu

Rumunsko

týždňová diaľničná známka 6 eur

mesačná diaľničná známka 16 eur

90-dňová diaľničná známka 36 eur

Elektronicky sa dá zakúpiť diaľničná známka na: https://www.e-rovinieta.ro/

Pri prejazde Rumunskom je potrebné mať diaľničnú známku (Rovinieta) - okrem motocyklov - nielen na diaľničných cestách, ale aj pri jazde na všetkých cestách patriacich do národnej cestnej siete. Za jazdu bez diaľničnej známky sa platí pokuta až do výšky 1 000 eur. Keď sa zaplatí do 48 hodín, zníži sa o polovicu.

Používanie diaľnic, rýchlostných ciest a ciest 1. triedy je v Bulharsku od 1. januára 2019 spoplatnené formou elektronickej cestnej známky (e-vinetky). Musia ju mať všetky motorové vozidlá, okrem motocyklov. Kúpiť sa dá napríklad prostredníctvom internetovej stránky www.bgtoll.bg, pomocou mobilnej aplikácie bgtoll, na hraniciach, čerpacích staniciach, na poštách.

Ceny elektronických cestných známok v Bulharsku pre osobné autá, resp. vozidlá do 3,5 t:

Týždenná známka 7,70 eura (15 BGN)

Mesačná známka 15,35 eura (30 BGN)

Trojmesačná známka 27,60 eura (54 BGN)

V Bulharsku je možnosť za 5,10 eura (10 BGN) zakúpiť si aj víkendovú známku, ktorá platí od piatka 12.00 h. do nedele 23.59 h.

Za jazdu bez diaľničnej známky sa platí pokuta 153,40 eura (300 BGN).

V Bulharsku je spoplatnený aj prejazd niektorých mostov a trajektov cez rieku Dunaj (ceny pre motorové vozidlá do 3,5 t):

most Giurgiu (RO) - Ruse (BG) 6 eur (motocykel - bezplatne)

most Calafat (RO) - Vidin (BG) 6 eur (motocykel - bezplatne)

trajekt Turnu Magurele (RO) - Nikopole (BG) 11 eur (motocykel - 2 eurá)

trajekt Bechet (RO) - Oreahovo (BG) 12 eur (motocykel - 2 eurá)

trajekt Zimnicea (RO) - Svishtom (BG) 4 eurá (motocykel - 3 eurá)

Najvyššie povolené rýchlosti v Bulharsku pre automobily do 3,5 t (kategória B):

v obci 50 km/h

mimo obce 90 km/h

rýchlostné cesty 120 km/h

diaľnice 140 km/h

V Bulharsku sa toleruje alkohol do 0,5 promile. V prípade prekročenia tejto hranice hrozí pokuta od 255 eur. Prekročenie rýchlosti o 20 km/h sa trestá pokutou od 25 eur, prejazd križovatky na červenú od 50 eur, používanie mobilu počas jazdy od 15 eur a za zlé parkovanie je pokuta od 10 eur.

Používanie bezpečnostných pásov je povinné na všetkých sedadlách. Vodičovi, ktorý sa odmietne podrobiť dychovej skúške, hrozí zadržanie vodičského preukazu a pokuta. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pripomína, že zadržané vodičské preukazy sa vracajú prostredníctvom veľvyslanectiev - často s veľkým oneskorením. Medzitým má vodič na území Bulharska zákaz viesť motorové vozidlo.

Pri vystúpení z auta v prípade poruchy alebo nehody sú všetci tí, ktorí tak urobia, povinní obliecť si reflexnú vestu. Ak tak neurobia, je pokuta 25,60 eura (50 BGN). Vodiči by nemali zabúdať ani na to, že v Bulharsku je súčasťou povinnej výbavy aj hasiaci prístroj, ktorý musí byť v každom aute. Miestni policajti radi kontrolujú tiež stav pneumatík.

Zaujímavý je bulharský predpis, týkajúci sa áut, ktoré prichádzajú do krajiny z Turecka. Každé auto musí prejsť nádržou s dezinfekčným prostriedkom (proti slintačke a krívačke) a zaplatiť dezinfekčný poplatok. Poplatky sú diferencované podľa veľkosti vozidla od 2 do 10 eur.

V prípade nehody je potrebné volať na telefónne číslo 112, respektíve 166.

"Dlhú cestu, o to viac, keď môže trvať až takmer dvadsať hodín ako do Bulharska, je potrebné starostlivo si naplánovať. Predovšetkým si treba rozložiť sily na šoférovanie, myslieť na prípadné vlastné zdravotné obmedzenia a na bezpečnostné prestávky. Dovolenkové cesty s malými deťmi alebo s domácimi zvieratami sú špecifické, pri plánovaní cesty musíme na nich brať zreteľ," zdôraznil motoristický odborník Ľuboš Kasala. Zároveň pripomenul, že motoristi, ktorí sa vyberú na dovolenkovú cestu do zahraničia, musia počítať vzhľadom na nový koronavírus s rôznymi obmedzeniami v krajinách, cez ktoré prechádzajú, a tiež v cieľových destináciách. Preto je dobré tesne pred cestou sa oboznámiť, aké pravidlá v danej krajine i dovolenkovej destinácii aktuálne platia.